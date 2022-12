Fuori il nuovo singolo di LenZo prodotto da John Lui

LenZo torna sulla scena musicale con “Parto”: prodotto da John Lui è un brano che conferma l’intenzione degli artisti di volersi fare ispirare dalla corrente punk statunitense dei primi del 2000

Il nuovo singolo di LenZo prodotto da John Lui è un brano che conferma l’intenzione degli artisti di volersi fare ispirare dalla corrente punk statunitense dei primi del 2000. Energia, fama, ma anche un po’ di nostalgia sono i punti cardine di questa composizione che punta ad accompagnare l’ascoltatore dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno, cercando di ispirarlo a non perdere di vista i propri obiettivi.

BIO

LenZo, comincia a muovere i primi passi nella musica all’età di 15 anni, formandosi principalmente nei contest di freestyle, per poi iniziare a scrivere personalmente i testi dei suoi primi brani. Appassionatosi alla scrittura collabora con vari artisti anche come autore e inizia a sviscerare questo aspetto della produzione artistica. A di 22 anni prende parte insieme a Don Cash al tour “dance on cruise” organizzato da Costa Crociere che lo porta a esibirsi svariate volte all’estero.

A 24 anni si allontana dalla musica per dedicarsi al video e al cinema per 5 anni. A ottobre del 2021 sperimenta un format per i social (instagram e tik tok) in cui, accompagnato da Cocobeatz al piano, rivisita dei successi contemporanei adattandoli al proprio stile con l’aggiunta di alcune strofe scritte di proprio pugno. Queste uscite riscuotono un discreto successo in rete, collezionando più di 30mila mi piace per un totale di circa 300mila visualizzazioni. Queste conferme portano LenZo a esibirsi in svariate manifestazioni musicali come Offbeat (3mila presenze), Reverse music festival (6000 presenze), Carnevale di Acireale (circa 10 mila presenze) e vari opening di artisti nazionali (Gue pequeno, Gemelli Diversi, Villabanks, Rosa Chemical, Coco, Thelonious B. ecc..). A gennaio del 2022 esce su Spotify “Come sto”, brano che segna la sua rinascita musicale seguito da “Ci siamo persi”, entrambi prodotti da Cocobeatz e Paolo Muscolino. Poco dopo pubblica “Niente da perdere”, che segna l’inizio della sua collaborazione con il produttore e musicista John Lui. Ha inoltre scritto il brano “Vero” per i Gemelli Diversi, che ha raggiunto il decimo posto in classifica airplay radio indipendenti.