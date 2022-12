Federica D’Andrea in radio con il singolo “Coriandoli”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “CORIANDOLI” (LaPOP), il nuovo singolo di FEDERICA D’ANDREA

“Coriandoli” è un brano che fa riflettere sul fatto di quanto scorra veloce il tempo. La vita e i momenti sono come dei fogli di carta, bianchi e immacolati, su cui ogni volta scriviamo e disegniamo una parte della nostra esistenza. Ma talvolta le cose finiscono e diventano ricordi e allora decidiamo di stracciare tutto e ridurre il nostro passato in piccolissimi pezzi di carta che gettiamo al vento, per sentirci più liberi e iniziare un nuovo percorso, nuovi momenti, nuove felicità.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Coriandoli è un modo per ricominciare, senza mai perdere di vista il passato ed i suoi ricordi.»

Biografia

Classe ’90, Federica D’Andrea si appassiona alla musica fin da piccola. Esordisce nel 1998 al 41°Zecchino d’Oro con la canzone “Batti 5 (4/4 di silenzio)” e così comincia il suo percorso musicale riscuotendo diversi successi in festival nazionali, internazionali, in varie trasmissioni Rai e reti private. Dalla passione per il jazz europeo, si avvicina allo swing italiano per poi specializzarsi sul repertorio degli anni 30-50. Si diploma in canto pop al conservatorio di musica L. Refice. Voce raffinata e performer carismatica, ha prestato la sua voce a cartoni animati e colonne sonore. È stata corista di Gianfranco Fasano e Rita Forte, noti cantanti del panorama musicale italiano, ed è attualmente la voce della band swing romana “Conosci mia cugina”.

Nel 2018 esordisce da solista con l’EP “Via”. Nel 2021 si lega all’etichetta LaPOP e produce i brani “Magnifico” e “Due Universi”.

