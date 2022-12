Di corsa verso il 2023 con “We Run Rome”

Il 31 dicembre torna “We Run Rome”, di corsa verso Capodanno. Tre le tipologie di gara in programma: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva

Una lunga attesa durata ben 1096 giorni, ma adesso finalmente ci siamo: sabato 31 dicembre 2022 è il giorno della Mooney We Run Rome. “Anche quest’anno- dichiara Camillo Franchi Scarselli, presidente dell’ASD Atleticom- vogliamo tenere fede allo spirito della We Run Rome, basato su gioia e condivisione con una partecipazione volutamente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori, dai podisti italiani ai turisti esteri in viaggio a Roma. Non solo una competizione quindi, ma una grande festa dello sport. Siamo sopratutto orgogliosi di presentare Mooney quale Title Sponsor dell’evento, primaria realtà in Italia di proximity banking e online payments. Si tratta di un progetto che vedrà le due aziende unite nel segno di importanti valori condivisi quali: sport, talento e innovazione.

Il supporto di Mooney alla We Run Rome, uno dei più grandi eventi nazionali e internazionali, è la dimostrazione che un’esperienza fisica sportiva come quella della corsa, può essere coniugata a quella digitale, creando un mondo di servizi accessibili a tutti”. Dopo l’entusiasmante parentesi estiva della We Run Rome By Night disputatasi lo scorso 18 giugno, la manifestazione di corsa su su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km ritrova la sua abituale collocazione il giorno dell’ultimo dell’anno. L’evento, organizzato da Atleticom ASD, si svolge sotto l’egida della FIDAL, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Giunta all’XI edizione, la Mooney We Run Rome si corre come di consueto il 31 dicembre a Roma, con inizio alle 14.00, all’interno del perimetro storico della città ed è diventato l’appuntamento che tutti i runners e gli amanti della corsa attendono durante tutto l’anno.

WE RUN ROME, IL PERCORSO

Il percorso attraversa le strade e le piazze più belle della Capitale e porta con sé tutta la poesia e il fascino della storia e della tradizione romana: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla, ogni anno un fiume colorato e festante di donne, uomini e bambini si riversa per le strade della Città eterna. Come sempre sono tre le tipologie di gara in programma: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva, cosi da dar modo di partecipare sia ad atleti agonisti, ma anche alle famiglie che vogliono vivere Roma in un clima natalizio e iniziare i festeggiamenti per il Capodanno. Ed è per questo che negli anni la Mooney We Run Rome, oltre a vantare la partecipazione di grandi atleti di caratura nazionale e internazionale, è diventata soprattutto una grande festa aperta a tutti, che unisce i valori dello sport, della cultura e della famiglia. Una manifestazione ormai divenuta negli anni un appuntamento imperdibile anche per i tanti turisti che arrivano a Roma per chiudere l’anno in bellezza e dare inizio ai festeggiamenti del capodanno nella Capitale. ISCRIZIONI – Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è 25 euro. Per la 5 km la quota di iscrizione è 18 euro. 1 euro sarà donato in automatico ad AIRC a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori pediatrici.