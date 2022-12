Aruba lancia la suite rankingCoach: come funziona

rankingCoach integra una suite completa di strumenti di marketing digitale per le PMI per l’hoster web italiano Aruba: ecco come funziona

rankingCoach ha completato l’integrazione della suite di marketing digitale per le piccole imprese nei servizi di Aruba, uno dei principali data center e servizi di web hosting, email e registrazione domini in Italia. Con Aruba, rankingCoach si è aggiudicata un forte partner-rivenditore per il mercato italiano. Aruba gestisce 2,6 milioni di domini e 9,4 milioni di caselle di posta elettronica e offre soluzioni di Cloud, Data Center e Trust Service ad aziende ed enti pubblici da oltre 10 anni.

Con il lancio delle funzioni SEO, Google Ads e Monitoraggio del marchio di rankingCoach, Aruba offre ai clienti nuovi ed esistenti un pacchetto completo di strumenti di marketing digitale per ottenere maggiore visibilità online. I proprietari di piccole imprese possono scegliere prodotti autonomi forniti da rankingCoach o optare per la suite di marketing completa denominata “SEO + Ads”, che comprende lo strumento SEO e Google Ads, la soluzione per gli annunci e il SEO-Checker. In questo modo gli utenti possono monitorare le prestazioni del proprio sito web, della reputazione e dei concorrenti su Internet, generare e lanciare annunci Google intelligenti in 3 clic, lavorare sulla SEO con video tutorial passo-passo e farsi inserire automaticamente nelle directory online più rilevanti.

L’ultima applicazione di rankingCoach per il monitoraggio del marchio, “SEO Checker”, è ora disponibile direttamente da Aruba per i clienti PMI come componente aggiuntivo o per coloro che scelgono il SEO Tool o il pacchetto “SEO + Ads”. L’applicazione è stata progettata per aiutare le piccole imprese a monitorare le prestazioni delle loro parole chiave sui motori di ricerca e a controllare le classifiche dei concorrenti e gli annunci di Google. Il SEO Checker offre notifiche in tempo reale per le recensioni sull’attività dell’utente. La funzione di monitoraggio social assicura che i clienti sappiano sempre cosa si dice della loro azienda sui social media. I partner del settore del web hosting che integrano questa nuova funzione hanno dimostrato di poter aumentare il coinvolgimento dei clienti e il loro lifetime value, oltre a incrementare le opportunità di cross e upselling.

Informazioni su rankingCoach

rankingCoach è la suite completa di marketing digitale fai da te che permette a tutti di avere successo online – anche senza un grande budget di marketing o esperienza nel marketing digitale. rankingCoach offre una varietà di soluzioni di marketing rivendibili che coprono SEO, inserzioni, monitoraggio del marchio, Google Ads, mobile e social media marketing. rankingCoach è ora disponibile in 32 paesi e 14 lingue. Fondata nel 2014 da Daniel Wette, Marius Gerdan e Thomas Meierkord, la sede centrale dell’azienda è a Colonia, in Germania, con diverse sedi in Europa e negli Stati Uniti. Le pluripremiate soluzioni software dell’azienda sono integrate nei servizi di numerosi noti hoster web, CMS, telecomunicazioni e aziende MarTech. Scopri di più sull’azienda su https://www.rankingcoach.com