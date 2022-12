Alessio Selvaggio in radio con “Non sono solo canzoni”

“Non sono solo canzoni” è un brano scritto a tre mani, dallo stesso Alessio Selvaggio, da Tony Colapinto e Gianni Testa, che è anche produttore del singolo

Alessio Selvaggio, dopo i singoli “Amore diverso” e “Non dirmi no”, fresco dal successo di All Together Now, torna con “Non sono solo canzoni”, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, prodotto da Joseba Publishing, è accompagnato dal videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=XyU1gyYC_Ws.

“Non sono solo canzoni” è un brano scritto a tre mani, dallo stesso Alessio Selvaggio, da Tony Colapinto e Gianni Testa, che è anche produttore del singolo e discografico del cantante palermitano.

Il titolo del brano non è casuale, “Non sono solo canzoni”: un amore nostalgico, che risuona da un vecchio giradischi, magari proprio quello del nonno, dal sapore analogico capace di scaldare ogni cuore.

“I dettagli dei sorrisi, labbra che cercano un bacio. Ombre, luoghi e momenti che portano la mente e il cuore a pensare a quella persona, facendo sì che tutto ciò che abbiamo cucito dentro di noi sia amore e non solo una canzone.” Spiega così Alessio Selvaggio.

Un brano romantico con un gusto retrò, che trascina l’ascoltatore in un ballo lento che porta a sciogliere le emozioni e invita a lasciarle andare. In “Non sono solo canzoni” si ascolta la passione che muove la musica dell’artista palermitano, il quale in primavera 2023 sarà impegnato nella promozione del film “Mamma qui comando io” di Federico Moccia, essendo una delle sue canzoni parte della colonna sonora.

Multilink: https://bfan.link/non-sono-solo-canzoni.

BIOGRAFIA

Alessio Selvaggio, in arte SELVAGGIO classe ’94, artista palermitano. Si è formato artisticamente presso la Shakespeare Theatre Academy diretta da Tony Colapinto. Nel 2018 ha partecipato a X-Factor 12 Italia, conquistando quattro sì e standing ovation dal pubblico, arrivando sino ai Bootcamp. Nel suo percorso artistico ha partecipato agli incontri con il Maestro Beppe Vessicchio, Ignazio Boschetto (il Volo), Sarah Jane Morris, Pietro Lo Piccolo, Lalo Cibelli, Luca Pitteri e Tony Colapinto. Nel 2017 e nel 2019 è stato ospite alla Cerimonia di Gala della Shakespeare Theatre Academy con il Maestro Giancarlo Giannini. Il 15 maggio 2020 ha esordito con il suo primo brano inedito “Amore Diverso”, prodotto da Gianni Testa e Tony Colapinto (Joseba Publishing e Shakespeare Theatre Academy), scritto in collaborazione con Giacomo Eva. Finalista della terza edizione di All Together Now 2020 su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker con Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax. Collabora al progetto cinematografico di Federico Moccia “Noi tre” in uscita ad ottobre 2022, dando voce alla colonna sonora. Ad agosto 2022, si esibisce al concerto organizzato da Radio Deejay a Riccione “Deejay On stage”, condividendo il palco con Gianni Morandi, Francesco Gabbani, La Rappresentante di Lista e Rudy Zerbi in giuria. Il 29 settembre del 2022, a Lampedusa, conquista il pubblico con il suo primo concerto, esibendosi in Piazza Castello.