Al Vox online con il brano “XPertuTurbazione”

Dopo aver rapito, stupito e affascinato con il suo estro creativo e la minuziosa incisività anticonvenzionale della sua penna nell’arco di tutto il 2022, Al Vox chiude l’anno con una nuova pietra miliare tratta dal suo scrigno emozionale, “XPertuTurbazione” (PaKo Music Records/Visory Records/Believe Digital).

Seguito del mini EP double track “Pinocchio E Il Requiem Quotidiano”, che in sole due tracce ha evidenziato la visione rivoluzionaria del cantautore ligure sulla società contemporanea in un ritratto capace di coniugare impressionismo e decadentismo sul fil rouge della consapevolezza personale, “XPertuTurbazione” è una sorta di pareidolia musicale, o per meglio dire, un ennesimo intrigante gioco di parole attraverso cui l’artista ci conduce ancora una volta nel suo vivido e controverso universo interiore, nell’itinerario mistico, a tratti distopico e trasognante, della sua “Psyche Music”.

L’immancabile tocco elettro-pop dalle vibes ipnotiche e raffinate che contraddistingue tutta la produzione discografica dell’autore e interprete genovese, avvolge di tenebroso mistero un testo limpido ma dai tratti cupi e malinconici che si fa via via armonioso e brillante, in cui il reietto, emblema di ogni release di Al Vox, scopre l’amore e proprio attraverso un gioco di parole trova pace, il coraggio e la volontà di tenere a bada un passato incerto e destabilizzante.

Perturbazione e turbamento sono i due concetti chiave di un brano che li vince e li sovverte, grazie ad un battito di cuore, il tanto inseguito e desiderato “colpo di fulmine” in grado di inondare di positive vibes le mareggiate e le intemperie di un’anima abituata a celarsi dietro maschere e dubbi per il timore di non essere compresa, accettata; semplicemente, amata per quello che è.

«Essere se stessi è la cosa più bella del mondo – dichiara Al Vox –. Molto spesso, teniamo a bada la nostra vera natura perché abbiamo paura di non essere accettati dagli altri, ma quando ci innamoriamo, ci innamoriamo per davvero, il sole torna a splendere nelle nostre vite, dandoci la possibilità di capire che non è mai un errore mostrarsi nella propria frammentata interezza, perché ognuno è meraviglioso nella sua autenticità, in quell’unicità che ci rende tutti uguali e diversi al contempo».

Accompagnato dal videoclip ufficiale che rimarca perfettamente la concezione di un lo-fi essenzialista come archetipo da cui partire per ritrovare, o scoprire per la prima volta, un benessere reale, percepibile nella sua accezione immaginifica ma più tangibile e concreta che mai dalle vibrazioni del cuore e dalle vivide cromie delle nostre emozioni, “XPertuTurbazione” è un chiaro e attualissimo esempio tradotto in musica di quanto a volte sia importante, se non fondamentale, lasciar cadere maschere e barriere per far fluire ed esprimere pienamente la nostra vera natura.

Biografia.

Al Vox, pseudonimo di Alberto Lupia, è un cantautore, attore, regista, polistrumentista e scrittore italiano nato a Genova nel 1992. Dopo svariate esperienze in formazioni punk-rock come i Blind Carnival, nel 2014 dà il via alla sua carriera solista pubblicando il primo album, “Loop”, supportato da una tournée che lo vede al fianco di artisti del calibro di Naim Abid, Pier Gonnella e Francesco Baccini. Nel 2015 partecipa e vince il concorso Oltre il Jukebox con il brano “Il figlio di Epicuro”, release estratta dal disco d’esordio solista. Pochi mesi più in là, rilascia il suo secondo progetto full length, “Canzoni Degenerazioni”, che vanta la collaborazione di Bobby Soul nel brano “Il Vento”. Dopo aver fatto da opening act ai Linea 77, Al Vox partecipa a Il Cantagiro con il singolo “Davanti allo specchio”, classificandosi nelle prime 10 posizioni. Tra il 2016 e il 2018, si esibisce in moltissime location sul territorio nazionale con performance acustiche che lo vedono cooperare con diversi colleghi. Il 27 Gennaio 2019 è il turno del terzo disco, “Alter Ego”, album che apre le porte al featuring con Franca Lai sulle note di “La Danza” e, conseguentemente, ad un’incredibile serie di live estivi per tutta la Penisola. Nel 2019 condivide il palco con Fulminacci e a nel 2021 firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta meneghina Pako Music Records, con la quale pubblica, in data 08 Marzo, “Il Giullare”, singolo avvolto da una struggente intensità che evidenzia la poliedricità della sua Arte ed a cui segue, Il 29 Giugno dello stesso anno, “Autodipendenza”, un inno tagliente e personale che si muove tra Dance ed Elettro Pop, con sfumature vintage e tratti retrò. Il 02 Febbraio 2022, in occasione del suo trentesimo compleanno, Al Vox pubblica “TRENTA”, il suo terzo album. Il disco, un concept caleidoscopico ed istrionico, rappresenta il manifesto artistico del suo artefice, evidenziando la sua visione personale e professionale del mercato musicale contemporaneo. Un’enfatica rappresentazione dell’esistenza umana, tra emozioni distopiche, dolcezza, irriverenza, rabbia, gioia e frustrazione, capace di portare in scena lo straordinario spettacolo della vita in ogni sua sfumatura e chiaroscuro, mettendo in luce una molteplicità di sensazioni, stimoli e pensieri che riconfermano la perspicacia creativa di Al Vox. Dotato di una finezza d’animo di raro riscontro e di una versatilità che gli consente di spaziare agevolmente dal canto alla recitazione, dalla scrittura alla composizione e dalla fase embrionale di un progetto artistico alla sua completa realizzazione, Al Vox è uno dei rappresentati più completi, originali e innovativi del panorama musicale italiano.

