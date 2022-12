“Tra luci ed ombre” è l’album d’esordio di ZAR

Alessandro Zaritto, in arte Zar, nasce a Gaeta, ma trova in Trieste la città giusta per esprimere nell’arte del cantautorale le sue passioni quali la scrittura e la musica. Conosce Cristiano Norbedo, già collaboratore di Elisa, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin, Marco Mengoni, che produce e mixa il suo primo album. Nel dicembre del 2019, con un videoclip disponibile sulla piattaforma Vevo, esce “Il Viaggiatore delle Fantasie”: un brano country pop che racconta l’essenza pura della fanciullezza, senza per questo risultare infantile. Il testo, diretto ma poetico, racconta, di spensieratezza e semplicità, di fantasticheria. Un’atmosfera che l’autore invita a ritrovare, incoraggiando il suo pubblico adulto a godere dei suoi effetti benefici, a provare sollievo attraverso gli occhi dei bambini.

Nell’aprile del 2021 ha lanciato il suo secondo singolo dal titolo “Accendo il buio”, che a differenza del brano precedente ha sonorità dark ed un testo narrante il lato oscuro celato in ognuno di noi.

Il 30 settembre del 2022 torna con un nuovo singolo dal nome “Venere”, una dedica all’amore che sfocia nel mondo mitologico ma anche in una dimensione un po’ onirica. “Venere” rispetto ai singoli precedenti si presenta come una ballad orchestrale.