Su Rai 5 il debutto di Pablo Heras-Casado con l’Orchestra Rai

In prima serata su Rai 5 il debutto di Pablo Heras-Casado sul podio dell’Orchestra Rai: Frank Peter Zimmermann solista al violino

Ha segnato il debutto del grande direttore spagnolo Pablo Heras-Casado con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai il concerto all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino che Rai Cultura propone giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Rai 5.

Con una carriera che spazia dal grande repertorio sinfonico e operistico alla musica contemporanea, per spingersi fino alle esecuzioni su strumenti storici, Pablo Heras-Casado è ospite regolare di celebri orchestre, è Direttore Ospite Principale del Teatro Real di Madrid, e nel 2021 è stato nominato Artista dell’anno agli International Classic Music Awards.

Per il suo primo concerto con l’Orchestra Rai ha proposto il “Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy, capolavoro sinfonico ispirato al noto poemetto simbolista di Stephane Mallarmé.

A seguire, il Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Igor Stravinskij, scritto nel 1931 ed eseguito per la prima volta nello stesso anno a Berlino. A interpretarlo, il grande violinista tedesco Frank Peter Zimmermann, che torna a suonare con la compagine Rai con cui ha un rapporto consolidatissimo: insieme hanno inciso il Concerto per violino di Ferruccio Busoni ed eseguito, in prima italiana, concerti come quelli di Matthias Pintscher e Magnus Lindberg.

Si chiude con la Sinfonia n. 1 in re maggiore di Gustav Mahler.