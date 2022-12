Johnson & Johnson acquista i dispositivi di Abiomed

Johnson & Johnson sta acquisendo tutte le azioni di Abiomed, un’azienda di dispositivi medici focalizzata sul supporto circolatorio e sull’ossigenazione

Johnson & Johnson sta acquisendo tutte le azioni in circolazione di Abiomed per 16,6 miliardi di dollari. L’accordo è stato approvato all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società.

Abiomed è un’azienda di dispositivi medici focalizzata sul supporto circolatorio e sull’ossigenazione con sede a Danvers, Massachusetts. La linea di prodotti di punta dell’azienda è Impella, una famiglia di pompe cardiache che aiutano il cuore a fornire sangue e ossigeno a diverse parti del corpo, consentendo all’organo di riposare e riprendersi dall’insufficienza cardiaca e da altre condizioni.

Come funzionano le pompe cardiache Impella

Le pompe sono montate su cateteri e vengono infilate nelle vene dei pazienti attraverso un’incisione all’inguine. Una volta inseriti nel cuore, la maggior parte dei modelli si posiziona sulla valvola aortica e aiuta a pompare il sangue dal ventricolo sinistro all’aorta ascendente.

Fa eccezione Impella RP, che funziona sull’altro lato del cuore, favorendo il flusso sanguigno dal ventricolo destro all’arteria polmonare. Le pompe e i cateteri possono rimanere in sede fino a due settimane.

J&J in cardiologia

L’attuale presenza di J&J nel settore cardiovascolare avviene attraverso il segmento delle soluzioni interventistiche, composto dall’attività di elettrofisiologia Biosense Webster e dall’unità neurovascolare Cerenovus, molto più piccola.

Nel corso di un webcast tenutosi oggi, il management ha dichiarato che Biosense Webster e Abiomed sarebbero altamente complementari. Abiomed dovrebbe inserirsi abbastanza facilmente; l’anno scorso ha registrato un fatturato di 1 miliardo di dollari – in crescita del 22% rispetto all’anno precedente – mentre l’unità di soluzioni interventistiche di J&J ha fruttato 4 miliardi di dollari.

Gli analisti di Stifel hanno scritto che la tecnologia di Impella ha un potenziale di mercato superiore a 35 miliardi di dollari e hanno evidenziato diversi studi clinici in corso che potrebbero ampliare le indicazioni delle pompe. Tra questi, gli studi Protect IV e Recover IV, rispettivamente in caso di PCI ad alto rischio e di STEMI con shock cardiogeno, e DTU-STEMI in pazienti che hanno avuto uno STEMI ma senza shock cardiogeno. Secondo gli analisti, quest’ultimo potrebbe consentire ai dispositivi Impella di raggiungere altri 200.000 pazienti nei soli Stati Uniti.

L’acquisizione di martedì darà a J&J l’accesso a questa linea di dispositivi, consentendo all’azienda di stabilire e rafforzare la propria presenza nel settore delle malattie cardiovascolari.

Termini economici dell’accordo

J&J acquisirà tutte le azioni in circolazione di Abiomed al prezzo di 380 dollari per azione, che prevede di finanziare con una combinazione di contanti e debito. Entrambe le società prevedono di concludere l’acquisizione all’inizio del prossimo anno.

Secondo i termini dell’accordo, agli azionisti di Abiomed verrà offerto un diritto di valore contingente (CVR) una tantum e non negoziabile. Questo diritto darà a tutti gli azionisti il diritto di ricevere fino a 35 dollari in più per azione in contanti, a condizione che vengano raggiunti diversi traguardi clinici e commerciali.

Questi traguardi includono il raggiungimento di vendite nette di prodotti Abiomed superiori a 3,7 miliardi di dollari durante il secondo trimestre fiscale di J&J del 2027 e fino al primo trimestre fiscale del 2028, il che farà scattare un pagamento aggiuntivo di 17,50 dollari per azione.

Nel frattempo, se la Fda approverà l’applicazione premarket per l’uso dei prodotti Impella nei pazienti STEMI senza shock cardiogeno entro il 1° gennaio 2028, gli azionisti riceveranno 7,5 dollari in più per ogni azione posseduta.

J&J si è impegnata a versare altri 10 dollari per azione, in caso di pubblicazione di una raccomandazione di classe I per i prodotti Impella in alcuni pazienti ad alto rischio.

“L’accordo di acquisizione con J&J testimonia il valore della piattaforma di pompe cardiache Impella e di altri programmi in cantiere”, ha dichiarato Michael R. Minogue, presidente e amministratore delegato di Abiomed.

In reazione all’acquisizione, le azioni di Abiomed sono cresciute del 52% nel mercato pre-mercato di martedì.

“Una delle priorità strategiche che abbiamo delineato all’inizio dell’anno è stata quella di portare MedTech a diventare uno dei migliori operatori del settore”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda. “L’acquisizione di Abiomed è in linea con questo obiettivo e aiuterà J&J ad accelerare la crescita dei ricavi e a realizzare migliori progressi tecnologici”.

Il portavoce di J&J ha aggiunto che ci sono anche considerazioni di carattere finanziario. “Riteniamo che i ritorni finanziari siano convincenti e che creino valore per i nostri azionisti”, ha dichiarato il portavoce.

La linea di dispositivi per l’insufficienza cardiaca di Abiomed completerà anche i prodotti MedTech esistenti di J&J, in particolare i prodotti di imaging, cateteri e generatori di radiofrequenza nell’ambito dell’attività di elettrofisiologia di Biosense Webster.

L’accordo potrà beneficiare dell’ampia presenza e delle operazioni globali di J&J, sfruttando i programmi di formazione dei medici e le capacità di commercializzazione esistenti per fornire in modo più efficiente le tecnologie cardiovascolari di Abiomed a un maggior numero di pazienti.

Oltre all’accesso ai prodotti, l’acquisizione fornirà a J&J una solida pipeline di programmi di ricerca e sviluppo nel settore delle malattie cardiovascolari, oltre a diversi studi in corso che mirano a espandere le approvazioni per Impella.