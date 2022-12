Alfonso Restivo premiato Artista dell’Anno 2022

Alfonso Restivo è stato premiato al Teatro Bello di Milano come “Artista dell’Anno 2022”, durante il 1° Festival Radio Gaudium, con una prestigiosa motivazione

L’artista internazionale Alfonso Restivo è stato premiato al Teatro Bello di Milano come “Artista dell’Anno 2022”, durante il 1° Festival Radio Gaudium, con una prestigiosa motivazione: “per il record internazionale dei 100 vip ritratti e per aver contribuito a divulgare l’arte italiana nel mondo”.

La serata è stata dedicata al lancio dell’omonima emittente radiofonica milanese, che nasce da una idea dell’Associazione Culturale Gaudium che da anni si conferma come una delle Associazioni più impegnate, non solo a Milano, nel promuovere arte, cultura, musica, spettacolo ed enogastronomia, col solo fine di lasciare nel tempo, tracce di bellezza e gentilezza nell’animo umano.

Durante la serata-evento dedicata alla nascita della Radio Gaudium Milano e del suo Primo Festival, sono stati premiati artisti, amici di Gaudium, che si sono distinti maggiormente nella propria area artistica con tratti distintivi di assoluta qualità e successo di carriera e per gli alti contenuti sociali

Una vera e propria festa che ha visto la presenza, tra tanti anche di Dario Baldan Bembo, Raf Schiavone, del comico Renato Converso, del cantautore Mimmo Cavallo (che ha scritto, tra gli altri, Vedo Nero di Zucchero e Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia) curata da Pasquale Addisi, Presidente dell’Associazione Culturale Gaudium ed Editore Radio Gaudium Milano, e di Domenico Iannone, direttore artistico di Radio Gaudium Milano.

Alfonso Restivo, siciliano d’origine ma conclamato cittadino del mondo, con la sua arte iperrealista ha conquistato gli Stati Uniti, la Russia, il Perù, fino ad approdare, lo scorso 15 febbraio 2022 in Ucraina, pochi giorni prima dello scoppio del conflitto internazionale.

Conosciuto in Italia e all’estero per essere l’unico artista ad aver ritratto e consegnato le opere a più di 100 personaggi famosi, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Ministro Salvini, dall’ attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez al campione del mondo di calcio Gigi Buffon, non ultimo il ritratto all’uomo più veloce del pianeta, medaglia d’oro a Tokyo Marcel Jacobs.

Quasi 300 mostre all’attivo in 20 anni di carriera, tra cui l’esposizione a Palazzo Zenobio sede della Biennale di Venezia, Palazzo Farnese a Piacenza, Palazzo Regione Lombardia / Milano, Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts, creatore dell’opera per il “Premio Eccellenza Italiana 2019“ a Washington DC, due volte vincitore del Premio “Uomo Siciliano“, nel 2018 e nel 2022, per aver divulgato e valorizzato l’arte siciliana nel mondo.

Riconosciuto per meriti artistici “Cavaliere di Malta“ dall’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme.

Da Novembre 2021 è stato nominato Direttore Artistico della galleria d’Arte Spazio M’Arte di Brera/Milano.

Photo credits: Photographerteam Armando Tagliacarne