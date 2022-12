“Prendo l’autobus al volo”: la scena cult di Fantozzi diventa un LEGO

“Prendo l’autobus al volo” fa il pieno di like, e ora il LEGO che riproduce la scena cult del film di Fantozzi potrebbe diventare realtà: il prototipo è dell’architetto genovese Giorgio Tona

“Allora prenderò l’autobus al volo..”, “no Ugo, no..!; “sì, saltando dal terrazzino. Guadagnerò almeno due minuti”. “No Ugo non lo hai mai fatto, non hai il fisico adatto..”. “Non l’ho mai fatto, ma l’ho sempre sognato“. E forse di sogno si può parlare pensando che la mitica scena del ragionier Ugo Fantozzi che prende l’autobus al volo per andare al lavoro potrebbe presto trasformarsi in una nuova produzione Lego. Insomma da opera più unica che rara a modellino riproducibile in tutte le case degli appassionati. In meno di un mese, infatti, il prototipo realizzato dall’architetto, genovese di Quarto, Giorgio Tona, ha superato il traguardo dei 10.000 voti sulla piattaforma Lego Ideas e, come promesso dall’azienda, potrebbe presto andare in produzione.

“RICOSTRUITA CON MIGLIAIA DI MATTONCINI DALL’ARCHITETTO GENOVESE GIORGIO TONA”

A celebrare il successo della ricostruzione, lanciata sui social dallo stesso ideatore, è anche il governatore ligure Giovanni Toti: “La celebre scena in cui il ragionier Fantozzi prende al volo il bus calandosi dal balcone, ricostruita con migliaia di mattoncini dall’architetto genovese Giorgio Tona, è diventata tra i set più popolari al mondo su Lego Ideas, ha raggiunto in tempi record i voti necessari e ora Lego prenderà in considerazione di metterlo ufficialmente in produzione. Complimenti a Giorgio, grande talento genovese, per questo straordinario traguardo: ora incrociamo le dita e speriamo che il suo sogno possa diventare realtà“.

RICOSTRUZIONE METICOLOSA CHE RIPRENDE ANCHE L’ESATTA DIREZIONE CHE IL BUS PERCORRE NEL FILM

La ricostruzione di Tona, spiega la Dire (www.dire.it), è meticolosissima e riprende anche l’esatta direzione che il bus percorre nel film. L’architetto è un autentico appassionato dei mattoncini colorati: la sua pagina Instagram (“nastronauta”) è una vera e propria vetrina delle sue creazioni, una ventina delle quali è stata rilanciata anche sulla piattaforma Lego Ideas.