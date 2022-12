Papa Francesco chiede di pregare per Ratzinger: “Sta molto male”

Al termine dell’udienza generale, Papa Francesco ha chiesto di pregare per Benedetto XVI che è “molto ammalato”. Poi si è recato in visita al monastero in cui vive Ratzinger

Preoccupano le parole pronunciate da Papa Francesco sul suo predecessore Joseph Ratzinger al termine dell’udienza generale di oggi. “Vi chiedo una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che sta sostenendo la Chiesa nel silenzio – ha detto Bergoglio ai presenti in Aula Paolo VI -, è molto ammalato, il Signore lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.

COME STA JOSEPH RATZINGER

“Nelle ultime ore si è verificato un aggravamento delle condizioni, dovuto all’avanzare dell’età”. Così il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, sullo stato di salute del Papa emerito. “La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici”, precisa Bruni, che informa poi che al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato in visita al monastero Mater Ecclesiae, dove vive Benedetto XVI.

DIECI ANNI FA LE DIMISSIONI DI RATZINGER

Ratzinger, che ha 95 anni, ha lasciato il soglio pontificio dieci anni fa. “Le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”, aveva spiegato nel Concistoro dell’11 febbraio 2013. Il successivo 13 marzo, José Maria Bergoglio ha preso il suo posto sulla Cattedra di San Pietro.