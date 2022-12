Ibsa apre a Lugano un mega stabilimento

Con una superficie complessiva di 16.200 mq, equivalente a 3 campi da calcio, il nuovo stabilimento di Ibsa a Lugano impiega più di 250 persone

Con una superficie complessiva di 16.200 mq, equivalente a 3 campi da calcio, il nuovo stabilimento di Ibsa inaugurato a Lugano e cui è stato dato il nome di cosmos, impiega più di 250 persone. È stato progettato secondo i più recenti requisiti dell’industria 4.0, dove tutte le linee produttive sono gestite da sistemi tecnologicamente avanzati e interconnessi, che garantiscono un controllo degli impianti e dei processi produttivi e i più alti standard di qualità dei prodotti, a beneficio della sicurezza dei pazienti.

Oltre alla portata tecnologica e innovativa, l’elemento distintivo di cosmos è la progettazione pensata in ottica di sostenibilità.

Fondata nel 1945 a Lugano, IBSA è una solida realtà aziendale con un fatturato consolidato di 800 milioni di franchi, una presenza in oltre 90 Paesi e 17 filiali in Europa, Cina e Stati Uniti, e oltre 2.000 collaboratori. IBSA detiene 90 famiglie di brevetti approvati e altri in fase di sviluppo e un vasto portfolio di prodotti che permette di coprire 10 aree terapeutiche: medicina della riproduzione, endocrinologia, dolore e infiammazione, osteoarticolare, medicina estetica, dermatologia, uro-ginecologia, cardiometabolica, respiratoria, consumer health.

“Un anno fa abbiamo cominciato a raccontare il nostro impegno per una sostenibilità integrata nella dimensione sociale, ambientale ed economica, con investimenti in infrastrutture, servizi e progetti a disposizione della comunità del Ticino” – afferma Arturo Licenziati, Presidente e CEO di IBSA. “L’inaugurazione dello stabilimento cosmos è una fase importante di questo percorso, in cui vogliamo fare la nostra parte per agire responsabilmente nei confronti delle persone e del pianeta, contribuendo al benessere e al progresso sociale”.

“Nella progettazione di cosmos si ritrova tutta la filosofia di IBSA” – spiega il Vicepresidente Antonio Melli. – “Continueremo quindi a investire, non solo per lo sviluppo del business, ma anche per creare benefici da condividere con la comunità. È questo il significato di quel “noi ci siamo” lanciato un anno fa: un messaggio di impegno ad agire per le Persone e il nostro territorio, per restituire valore alle prossime generazioni”.

Lo stabilimento sorge all’interno del quartiere CorPharma, il nuovo distretto industriale situato nella zona sud di Lugano, nato con l’obiettivo di centralizzare, ristrutturare e rivitalizzare nell’ottica di favorire il recupero delle infrastrutture esistenti, trasformandone gli spazi, dando grande rilevanza all’estetica e alla funzionalità degli elementi per avere un impatto positivo sul tessuto urbano e sulla qualità di vita delle Persone. Nella ristrutturazione dello stabilimento infatti, è stata dedicata grande attenzione alla sostenibilità dei materiali e il “verde” è stato enfatizzato come elemento preponderante anche all’esterno dell’edificio, nell’ottica di favorire la conservazione della biodiversità degli spazi naturali.