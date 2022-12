Greta Menchi aggredita da un cane: su Instagram le foto shock

Greta Menchi aggredita da un cane, il viso irriconoscibile: “Aveva denti come bisturi”. Su Instagram l’influencer ha pubblicato delle immagini del viso tumefatto e coperto da bende

Momenti di paura per l’influencer Greta Menchi, aggredita ieri sera da un cane. “Non vi so dire che razza di cane fosse, sappiate solo che ha dei denti che sono dei bisturi”, ha dichiarato su Instagram. Sul social Menchi ha pubblicato delle immagini del viso tumefatto e coperto da bende, mentre all’ospedale Sant’Eugenio era in attesa di capire da un chirurgo plastico il da farsi.

“Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo a capire neanche l’entità del danno. Solo sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto, e niente mi hanno suturato dentro, perché di solito per le cose di animali, per il rischio di infezioni non si mettono i punti, però me li hanno messi dentro e stamattina mi hanno rimandato al Sant’Eugenio per parlare con un chirurgo plastico per capire qui, perché qua è tutto aperto e ora vediamo un attimo che mi dicono. Vabbè che vi devo dire, un film la mia vita”, ha spiegato.

Poi un’altra storia dopo l’incontro con il medico: “Mi hanno ricucito per un’ora. Mi hanno messo una cifra di punti”.