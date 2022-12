Erix Logan arriva al Teatro Lyrick di Assisi

Al Teatro Lyrick di Assisi il 28 e il 29 dicembre arriva Erix Logan con “The Disillusionist™”, un family show unico nel suo genere

Dopo essersi esibito in più di cinquanta paesi in veste di illusionista, Erix Logan torna in tournée in Italia in un ruolo unico al mondo per rispondere ad un quesito: la magia può avere una valenza nella vita delle persone oltre all’intrattenimento?

Fra le tappe anche il Teatro Lyrick di Assisi che accoglierà The Disillusionist™ il 28 e il 29 dicembre alle 21.15.

Tra tecnologie di ultima generazione, effetti speciali e il canto live del soprano Sara Maya, ciò che accadrà sul palco andrà a stravolgere la consueta idea sull’arte dell’illusione.

Non è un nuovo spettacolo. È un modo diverso e innovativo che sovverte l’abituale concetto di un magic show, un’esperienza in cui gli effetti magici diventano metafora per svelare le illusioni della realtà quotidiana. Attraverso spettacolari ed esclusive illusioni teatrali Erix Logan scompone le regole della magia e le riflette sui princìpi universali della vita, in uno scambio empatico con il pubblico condotto con simpatia e leggerezza.

Un family show percepito diversamente da bambini e adulti ma che stupirà tutti.

La stagione teatrale è organizzata dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Prevendite su circuito TicketItalia

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com