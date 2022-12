Damiano Leone in libreria con “L’inizio della notte”

“L’inizio della notte”, l’ultima fatica letteraria dello scrittore triestino, Damiano Leone, approda sugli scaffali e on-line

Il romanzo – distopico – si colloca prima parte del terzo millennio quando i vertici di una multinazionale con sede a New York fondata da un multimiliardario italo greco, sono in procinto di immettere sul mercato un prodigioso preparato in grado di triplicare la durata della vita umana. La notizia non è ancora divulgata ufficialmente, quando dieci rappresentanti di un esclusivo gruppo di potere che domina almeno la metà della finanza e della politica mondiale decidono di bloccare il proposito: ma allo stesso tempo, cercano di forzare la casa produttrice a fornire dosi sufficienti al loro uso personale.

Questa durissima contrapposizione è solo il preludio a un’altra, ben più drammatica e profonda che coinvolgerà l’intera società: nata per volontà di Alexandros Cristhopoulos – il misterioso e ormai scomparso fondatore della Genetic Project – una nuova specie umana mutata geneticamente per essere dotata di qualità fisiche, intellettuali e soprattutto etiche, ben superiori alla vecchia stirpe dell’homo sapiens, si troverà a lottare per il suo diritto all’esistenza.

L’autore, Damiano Leone, triestino di nascita, fin dalla prima giovinezza l’autore è stato affascinato dalle materie scientifiche che ha coltivato sino a diventare un chimico. Autenticamente appassionato di storia antica, che conosce con meticolosa precisione, oggi vive arroccato in un paesino del Friuli dove si dedica alla sua passione: scrivere.