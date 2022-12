Christopher Viehbacher nuovo CEO di Biogen

Christopher Viehbacher, ex amministratore delegato di Sanofi, è diventato il nuovo CEO di Biogen, sostituendo Michel Vounatsos

Christopher Viehbacher è il nuovo CEO Biogen, sostituendo Michel Vounatsos. Il presidente del consiglio di amministrazione di Biogen, Stelios Papadopoulos, ha definito l’ex amministratore delegato di Sanofi un “raro dirigente del settore farmaceutico che ha una profonda comprensione delle complessità legate alla gestione di un’azienda farmaceutica globale multimiliardaria, nonché un profondo apprezzamento per il valore dell’innovazione”.

Dopo una ventennale carriera in GSK, Viehbacher ha assunto l’incarico di vertice di Sanofi nel 2008, dove ha guidato la casa farmaceutica francese attraverso la perdita dell’esclusività della maggior parte del suo portafoglio, spostandosi verso nuove aree di crescita. Tra queste, una partnership con Regeneron Pharmaceuticals che ha dato vita al farmaco autoimmune Dupixent (dupilumab), un prodotto di grande successo, e una svolta verso i farmaci rari e specialistici dopo l’acquisizione di Genzyme da parte di Sanofi per 20 miliardi di dollari effettuata nel 2011. Papadopoulos ha detto che “le doti di Viehbacher… gli hanno permesso di trasformare Sanofi e di lasciare un’azienda molto migliore rispetto a quella che ha ereditato”.

Tuttavia, il mandato di Viehbacher presso l’azienda farmaceutica francese si è interrotto bruscamente nel 2014, quando è stato estromesso dal consiglio di amministrazione che ha criticato il suo stile di gestione.

Più recentemente, Viehbacher e Ernesto Bertarelli hanno co-fondato Gurnet Point Capital, un fondo di investimento nel settore sanitario con sede a Cambridge, che ha portato alla creazione e al continuo sviluppo di molte aziende innovative. Ha inoltre presieduto o fatto parte del consiglio di amministrazione di diverse società imprenditoriali nel settore delle biotecnologie. Viehbacher è sempre stato un forte sostenitore dell’innovazione e della salute pubblica. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Légion d’Honneur francese.

“Ammiro molto Biogen per la sua determinazione e resilienza nel lanciare nuovi farmaci importanti per affrontare alcune delle condizioni più difficili e impegnative dell’assistenza sanitaria”, ha dichiarato Viehbacher a proposito della sua nuova nomina, aggiungendo di essere ispirato dal “potenziale non sfruttato” dell’azienda.

La ricerca da parte di Biogen di un successore di Vounatsos, alla guida dell’azienda dal 2017, è iniziata all’inizio dell’anno dopo mesi di polemiche per la controversa approvazione negli Stati Uniti e il successivo blocco delle vendite del farmaco per la malattia di Alzheimer Aduhelm (aducanumab). Tuttavia, Viehbacher potrebbe avere un candidato più promettente per l’Alzheimer da affrontare dopo la recente pubblicazione dei dati di Fase III per lecanemab.

Brian Abrahams, analista di RBC Capital Markets, ha suggerito che l’approccio adottato da Viehbacher in Sanofi potrebbe essere un modello da seguire per cercare di risollevare le sorti di Biogen. La sua nomina ha senso data la sua “esperienza e visione strategica” e potrebbe eliminare l’incertezza che grava sulle azioni di Biogen, ha aggiunto Abrahams. Tuttavia, l’analista di Stifel Paul Matteis è più scettico: “Da un lato, ha una vasta esperienza nel settore, compresa la gestione di Sanofi per sei anni. Dall’altro, ha trascorso la maggior parte dell’ultimo decennio come investitore”.