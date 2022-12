Previsioni meteo 27 dicembre 2022: pioviggini al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 27 dicembre 2022: tempo ancora stabile sulle nostre regioni ma con deboli precipitazioni al Centro-Nord

Condizioni meteo ancora stabili sull’Italia in questi ultimi giorni dell’anno. La presenza di un robusto promontorio anticiclonico garantisce infatti tempo asciutto con le perturbazioni confinate lontano dalla nostra Penisola. Nella giornata di oggi non avremo dunque grandi novità, ad eccezione di deboli piogge che potranno bagnare, localmente, Liguria ed Emilia-Romagna.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la situazione circolatoria che si va instaurando sull’Europa potrebbe insistere infatti per tutto il resto della settimana e anche per l’avvio di gennaio. Vortice polare in deciso rinforzo nei prossimi giorni determinerà di conseguenza una maggior spinta anticiclonica verso le basse latitudini europee. Per l’avvio di gennaio, quindi la giornata di Capodanno, al momento è molto probabile la presenza di un promontorio subtropicale sul Mediterraneo centrale, prolungando quindi la fase stabile e mite anche per l’inizio del nuovo anno.

Intanto per oggi, martedì 27 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi e al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole sulla Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa e locali piogge sulla Toscana, ampi spazi di sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con presenza di nubi basse, locali piogge su Toscana e coste adriatiche. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sulle coste. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo al Nord e al Centro, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .