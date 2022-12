Orticaria in gravidanza: antistaminici sicuri ed efficaci

Sicurezza ed efficacia per le pazienti con orticaria cronica che ha utilizzato un trattamento durante la gravidanza con antistaminici di seconda generazione

Nella maggior parte delle pazienti con orticaria cronica che ha utilizzato un trattamento durante la gravidanza, in particolare con antistaminici di seconda generazione, la terapia sembra essere sicura indipendentemente dal trimestre di gestazione. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Inoltre, i tassi di nascite pretermine e di problemi medici dei neonati nelle pazienti con orticaria cronica sono risultati simili a quelli della popolazione generale e non legati al trattamento utilizzato durante la gravidanza.

Questi sono gli esiti chiave di un’analisi dei nuovi dati di PREG-CU, uno studio internazionale e multicentrico del network degli Urticaria Centers of Reference and Excellence (UCARE). La prima analisi di PREG-CU pubblicata nel 2021 aveva rilevato un miglioramento dell’orticaria cronica in circa la metà delle pazienti durante la gravidanza.

«Tuttavia due pazienti su cinque hanno riportato esacerbazioni acute della malattia soprattutto all’inizio e alla fine della gestazione, hanno riferito nel nuovo studio i ricercatori guidati da Emek Kocatürk, del dipartimento di dermatologia e UCARE presso la Koç University School of Medicine di Istanbul. «Inoltre una paziente su 10 ha richiesto cure di emergenza per l’orticaria e una su 6 ha avuto angioedema durante la gravidanza».

I fattori di rischio per il peggioramento dell’orticaria cronica durante la gestazione, hanno aggiunto, erano una malattia lieve e assenza di angioedema prima della gravidanza, il mancato trattamento prima della gravidanza, orticaria cronica inducibile, peggioramento dell’orticaria nel corso di una gravidanza precedente, stress come fattore di riacutizzazione e trattamento durante la gravidanza.

Trattamento sicuro con antistaminici H1 di seconda generazione

Per ottimizzare il trattamento della malattia in gravidanza e comprendere meglio come la terapia influisce sugli esiti della gestazione, i ricercatori hanno analizzato 288 gravidanze in 288 donne con orticaria cronica provenienti da 13 paesi e 21 centri in tutto il mondo. L’età media alla gravidanza era di 32,1 anni e la durata media della malattia era di 84,9 mesi. Prima della gravidanza, il 35,7% delle pazienti ha valutato la gravità dei sintomi come lieve, il 34,2% come moderata e il 29,7% come grave.

Durante la gestazione il 60% delle pazienti ha utilizzato farmaci per l’orticaria, inclusi antistaminici H1 di seconda generazione a dose standard (35,1%), antistaminici H1 di prima generazione (7,6%), antistaminici H1 di seconda generazione ad alto dosaggio (5,6%) e omalizumab (5,6%). Il tasso di natalità pretermine era del 10,2%, simile tra le pazienti trattate o non trattate durante la gravidanza (rispettivamente 11,6% contro 8,7%, P=0,59).

Le analisi statistiche hanno evidenziato due predittori di parto pretermine: dare alla luce due gemelli (rischio aumentato di 13,3 volte, P=0,016) e necessità di cure di emergenza per l’orticaria (rischio aumentato di 4,3 volte, P=0,016). Il tasso di parto cesareo era del 51,3% e oltre il 90% dei neonati era sano alla nascita. Non è emerso nessun legame tra le caratteristiche della paziente o della malattia o tra i trattamenti e i problemi medici alla nascita.

Il 78,8% delle donne con orticaria cronica ha allattato al seno i propri bambini e, tra le 58 pazienti che non l’hanno fatto, il 20,7% ha indicato come motivo principale per non allattare un’orticaria/angioedema grave e/o l’assunzione di farmaci.

«La maggior parte delle pazienti in terapia intensiva utilizza il trattamento durante la gravidanza e questi farmaci, in particolare gli antistaminici H1 di seconda generazione, sembrano essere sicuri indipendentemente dal trimestre» hanno concluso i ricercatori.

«Gli esiti della gravidanza nelle pazienti con orticaria cronica erano simili rispetto alla popolazione generale e non collegati al trattamento utilizzato durante la gestazione. La necessità di cure di emergenza per via della malattia era un fattore di rischio indipendente per il parto pretermine e il tasso elevato di parto cesareo era probabilmente collegato alle comorbidità associate all’orticaria cronica» hanno aggiunto. «Nel complesso, questi risultati suggeriscono che le pazienti dovrebbero continuare ad assumere i loro trattamenti, utilizzando una dose adatta a tenere i sintomi sotto controllo».

Raccomandazioni delle linee guida internazionali

Gli autori hanno fatto presente che le linee guida internazionali per la gestione dell’orticaria pubblicate nel 2022 suggeriscono che le pazienti in gravidanza dovrebbero assumere i moderni antistaminici H1 di seconda generazione, preferibilmente loratadina, con una possibile estrapolazione a desloratadina, cetirizina o levocetirizina.

«In questa popolazione abbiamo rilevato che cetirizina e loratadina erano gli antistaminici più comunemente usati, seguiti da levocetirizina e fexofenadina» hanno osservato. «Le linee guida suggeriscono inoltre che andrebbero evitati gli antistaminici H1 di prima generazione per via degli effetti sedativi. Nel caso in cui fossero utilizzati, è bene sapere che il lor impiego immediatamente prima del parto potrebbe causare depressione respiratoria e altri effetti avversi nel neonato. Quelli con la maggiore evidenza di sicurezza in gravidanza sono clorfeniramina e difenidramina».

Referenze

Kocatürk E et al. Treatment patterns and outcomes in patients with chronic urticaria during pregnancy: Results of PREG-CU, a UCARE study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Sep 6.

