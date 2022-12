Giacomo Grasselli eletto segretario dell’ESICM

Giacomo Grasselli, anestesista e rianimatore della Rianimazione del Policlinico di Milano, è stato nominato Segretario dell’European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).

“È per me un grande onore ricoprire il ruolo di Segretario dell’ESICM, uno dei più importanti punti di riferimento nell’ambito della medicina intensiva a livello internazionale” – spiega Grasselli –. “Si tratta di una posizione rilevante per promuovere nuove attività scientifiche per migliorare i risultati clinici, ma non solo. Un altro aspetto fondamentale sarà quello di incentivare lo sviluppo di percorsi in grado di stabilire uno standard di preparazione uniforme ed elevato per chi praticherà la nostra professione nel mondo così da garantire un maggior livello di sicurezza assistenziale. È uno step essenziale per favorire lo sviluppo futuro della nostra disciplina”.

Per quest’anno Giacomo Grasselli, che è anche professore ordinario di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Milano, sarà Segretario-eletto e il suo mandato sarà effettivo da Ottobre 2023.