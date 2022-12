Francesca Santi in libreria con “Urban Legends – Rila’s Edition Vol. 1”

Si intitola “Urban Legends – Rila’s Edition Vol. 1” il nuovo libro di Francesca Santi: il volume è disponibile nelle librerie e online

Arriva in libreria Urban Legends – Rila’s Edition Vol. 1 di Francesca Santi. Cos’è una leggenda metropolitana? È una storia improbabile che viaggia di bocca in bocca, raccontata talmente tante volte da guadagnarsi attendibilità. Molto spesso la narrazione viene rafforzata da riferimenti o fatti realmente accaduti. Non c’è mai un vero e proprio testimone, la leggenda arriva a noi dal racconto di un amico di un amico, il quale a sua volta ha sentito la storia da altri conoscenti o lontani parenti. Non sappiamo mai chi sono i garanti di questa vicenda straordinaria, ma qualcuno ha visto con i suoi occhi i fatti svolti in quel luogo remoto.

Ciò che hanno in comune tutte le versioni originali è la loro brevità: in nessuna si entra mai nei dettagli della vicenda, che è liquidata in poche righe, lasciando al suo fruitore non un reale resoconto ma vaghe sensazioni. Questa raccolta arriva proprio per cambiare direzione a questa corsa: rivelare i retroscena più nascosti delle storie. Qui non troverete le leggende metropolitane che tutti conosciamo, ma la realtà dei fatti avallata da una testimone d’eccezione: Rila, una giovane e misteriosa ragazza che nel corso della sua vita ha sviluppato il non comune talento di trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto. Rila ha assistito a molteplici stranezze e ispira tanta fiducia da sciogliere la lingua anche ai più diffidenti.

Da Jeff the killer a Elvis, da Rat-dog a L’autostoppista fantasma, passando per Polybius, La Volga nera e l’indimenticabile Bloody Mary, una raccolta tetra e oscura che rivelerà i segreti più nascosi delle leggende più famose.

AUTRICE

Francesca Santi nasce a Livorno nel 1978, città dove tuttora vive e lavora. Dopo essersi diplomata alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze, consegue una laurea magistrale in Letteratura Francese all’Università di Pisa. Dal 2008 al 2014 si dedica quasi esclusivamente alla sceneggiatura: vince Lanciano nel Fumetto, pubblica la miniserie “Loumyx” in Francia con Clair de Lune, la graphic novel “Nelle lande dei giganti” (vincitrice del Lucca Project Contest nel 2010) con BD e il primo volume della saga “Alo du Vent” con l’editore belga Sandawe.In seguito, il suo primo romanzo ottiene una menzione speciale per la regione Toscana al premio La Giara, ma la forma narrativa che predilige resta il racconto: nel 2020 vince il Premio Scerbanenco @Lignano con “Fugu”, pubblicato sul Giallo Mondadori, e le sue storie brevi appaiono all’interno di varie riviste specializzate e antologie.

DATI

Prezzo: 18.00 € | ISBN: 9791281006201