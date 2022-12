Epale Edu Hack 2022: premio social per l’INGV

Epale Edu Hack 2022: l’INGV ha vinto il premio speciale “Social” per aver avuto più voti dal pubblico di Facebook

Ha vinto il premio speciale “Social” per aver avuto più voti dal pubblico di Facebook e si è classificato quarto nella competizione “Fare pace con l’ambiente. Proposte territoriali di innovazione digitale per la transizione verde” il team Acquaviva degli Smart Citizen del CPIA La Spezia (Centro Provinciale Istruzione Adulti), guidato dalla prof.ssa Daniela Garau e dalla ricercatrice dell’INGV Giovanna Lucia Piangiamore nella qualità di rappresentante del territorio. La sfida è parte della seconda edizione di EPALE Edu Hack, l’iniziativa promossa da Epale Italia in collaborazione con EGInA Foligno e la Rete di scopo nazionale ICT IdA della Ridap (Rete Italiana Istruzione degli adulti).

Il team ha progettato uno strumento di educazione digitale ambientale secondo le buone pratiche europee del Digital Education Action Plan, ponendo in risalto la centralità delle azioni per il clima posta dal “Green Deal europeo”.

La gara ha avuto inizio da remoto il 18 novembre per proseguire in presenza a Roma il 23 novembre e il 24 novembre. La lunga maratona di lavoro dei team si è conclusa con la presentazione dei percorsi di educazione ambientale creativi alla giuria.

Il progetto del team spezzino applica tecniche digitali innovative e di gamification, richiamando l’attenzione sulla fragilità del territorio dal punto di vista idrogeologico e sull’importanza della sua corretta manutenzione, con particolare attenzione riguardo ai comportamenti sicuri da adottare in caso di eventi alluvionali a supporto della Protezione Civile. I prodotti digitali ideati, inoltre, vogliono essere uno strumento di riflessione sull’uso sostenibile dell’acqua, attraverso piccole azioni quotidiane.

“Cosa può fare ciascuno di noi” nel suo piccolo per il bene della collettività? Lo scopriremo insieme in un evento speciale on line nella Giornata Mondiale dell’acqua, il 22 marzo 2023, in cui saranno invitate a giocare ad ACQUAVIVA: il nudge degli Smart Citizen, tutte le scuole d’Italia.

https://epale.ec.europa.eu/it/content/conto-alla-rovescia-epaleeduhack-2022-al-la-sfida-il-miglior-progetto-lambiente