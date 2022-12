David Epstein è il nuovo CEO di Seagen

Seagen annuncia la nomina di David Epstein a CEO, mentre l’amministratore delegato ad interim Roger Dansey, assumerà anche il ruolo di presidente di R&D

Seagen ha annunciato la nomina di David Epstein a CEO, mentre l’amministratore delegato ad interim Roger Dansey, che ha ricoperto il ruolo di chief medical officer dal 2018, assumerà anche il ruolo di presidente di R&D. Epstein entrerà a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda.

Epstein è stato CEO della divisione farmaceutica di Novartis tra il 2010 e il 2016, dopo aver guidato in precedenza le unità di oncologia e di diagnostica molecolare della casa farmaceutica svizzera. Più recentemente, Epstein è stato partner esecutivo di Flagship Pioneering.

Epstein porta con sé decenni di esperienza nel settore biofarmaceutico, tra cui un quarto di secolo alla Novartis. Ha costruito l’attività oncologica di Novartis dalle fondamenta e ha ricoperto il ruolo di CEO della divisione farmaceutica per sei anni. Negli ultimi cinque anni ha lavorato come partner esecutivo per Flagship Pioneering, assumendo ruoli di direzione in una manciata di startup.

Epstein condurrà Seagen a un livello superiore grazie alla sua “esperienza sia in grandi organizzazioni poliedriche che in piccole startup biotecnologiche, unita a una profonda conoscenza dell’oncologia”, ha dichiarato Felix Baker, presidente del consiglio di amministrazione di Seagen, in un comunicato.

Roger Dansey ha assunto il ruolo di CEO ad interim dell’azienda. Ora tornerà a ricoprire il ruolo di CMO, con il titolo aggiuntivo di presidente della Ricerca e Sviluppo. Forte della sua esperienza in campo oncologico presso Merck, Gilead e Amgen, Dansey si concentrerà ora sul rafforzamento delle attività di ricerca iniziale di Seagen.

Seagen ha già quattro farmaci antitumorali sul mercato, tre dei quali utilizzano la tecnologia dei coniugati anticorpo-farmaco. La biotech ha in cantiere oltre una dozzina di altri candidati, con più di nove studi clinici già arrivati alla fase III. Gli obiettivi spaziano dai linfomi ai tumori della vescica e della mammella.

Quest’estate è stato presentato un accordo che sarebbe stato il più grande del mondo biofarmaceutico dal 2020: l’acquisizione di Seagen dal gigante farmaceutico Merck (MSD in Europa), per un valore potenziale di 40 miliardi di dollari. La fusione si è poi arenata per il mancato accordo sul prezzo.

A settembre, la Fda ha concesso la Priority Review alla NDA supplementare per una combinazione di tucatinib e trastuzumab per il cancro colorettale metastatico HER2-positivo. Attualmente, per questo tipo di tumore non esistono terapie approvate che abbiano come bersaglio specifico HER2. L’FDA ha fissato come data d’azione il 19 gennaio 2023.

Nel frattempo, Epstein continuerà a portare avanti la pipeline insieme alla “cultura orientata alla scienza e al paziente” di Seagen.

Felix Baker, presidente del consiglio di amministrazione di Seagen, ha dichiarato che Epstein è stato scelto “a seguito di un processo di ricerca completo”, aggiungendo che la sua “comprovata capacità di costruire e scalare un’attività oncologica globale, la sua esperienza sia in grandi organizzazioni poliedriche che in piccole startup biotecnologiche, combinata con una profonda conoscenza dell’oncologia, forniscono l’esperienza strategica e operativa necessaria per condurre Seagen al livello successivo”.

“A seguito di un processo di ricerca approfondito, il Consiglio di Amministrazione ha scelto David come prossimo CEO di Seagen. David condivide la convinzione di Seagen che il nostro futuro sia luminoso, in quanto continuiamo a costruire capacità di livello mondiale per sviluppare e commercializzare nuovi trattamenti innovativi che migliorino la vita dei pazienti affetti da cancro. La capacità dimostrata da David di costruire e scalare un’azienda oncologica globale, la sua esperienza sia in grandi organizzazioni poliedriche che in piccole startup biotecnologiche, unite alla profonda conoscenza dell’oncologia, forniscono le competenze strategiche e operative necessarie per condurre Seagen al livello successivo”, ha dichiarato Felix J. Baker, Ph.D., Presidente del Consiglio di Amministrazione. “Siamo estremamente grati per la leadership di successo e la dedizione di Roger come CEO ad interim. Ci auguriamo che Roger possa concentrare i suoi sforzi sull’ulteriore rafforzamento delle nostre attività di ricerca iniziale, come ha fatto con successo per lo sviluppo, e che possa portare il motore innovativo che è stato il cuore di Seagen ad avere un impatto ancora maggiore sui pazienti affetti da cancro in futuro”.

Epstein ha dichiarato: “Da tempo ammiro Seagen come leader nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie oncologiche trasformative. Seagen è un pioniere nella tecnologia dei coniugati anticorpo-farmaco (ADC) con un portafoglio di quattro farmaci approvati, una pipeline diversificata di programmi promettenti e una cultura orientata alla scienza e al paziente. Sono onorato di diventare CEO e di lavorare con il team di esperti per portare avanti la missione di Seagen di fare la differenza in modo che le persone a cui è stato diagnosticato il cancro possano vivere una vita migliore”.

“Do il benvenuto a David nel team di Seagen e sono ansioso di lavorare a stretto contatto con lui per continuare a proporre nuovi ADC e altri trattamenti mirati per i pazienti oncologici”, ha dichiarato Dansey. “Sono entusiasta di portare la mia passione per la scienza e l’innovazione nel mio ruolo allargato di supervisione della ricerca e dello sviluppo, mentre continuiamo a sfruttare tutto il potenziale della nostra pipeline e dei nostri programmi”.