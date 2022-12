Come trascorrere al meglio le vacanze in Egitto?

L’Egitto è un luogo situato in Medio Oriente e a vacanze in Egitto ti riporterà ai tempi dei faraoni. C’è stato un tempo in cui i faraoni erano soliti governare l’Egitto. E mentre scopri questo posto, sperimenterai molto che ti riporterà alla loro epoca. Allora, cosa stai aspettando? Pianifica un viaggio di vacanza in Egitto, e questi sono i posti che dovresti visitare.

Visita l’incredibile Valle del fiume Nilo

Il Nilo è un fiume maestoso che scorre dal Burundi al Mar Mediterraneo. Ha una superficie totale di circa 6.650 km. Questa è un’area così vasta, che la rende la più lunga del mondo. E vorresti approfittare dell’opportunità di visitare il fiume più lungo del mondo. Ha la forma di un fiore di loto e rappresenta l’antico simbolo egizio che dice la rigenerazione della vita.

La Grande Piramide di Giza

Le piramidi egiziane sono eminenti nel mondo e la Grande Piramide di Giza è la meraviglia del mondo. Persone da tutto il mondo vengono a visitare questa meraviglia. Ti darà vibrazioni che ti riporteranno ai tempi antichi dei faraoni. Non saresti in grado di capirne nulla, ma ti metterà in trance. Ci saranno molte cose che varrà la pena guardare. Non è solo uno spettacolo dall’esterno; dovrai visitarlo anche dall’interno. Ma se sei claustrofobico, dovresti evitare di esplorarlo dall’interno.

Esplorare la Grande Sfinge di Giza

La grande sfinge di Giza è un’enorme statua di pietra calcarea. È davvero una creatura mitica con la testa di un essere umano e il corpo di un leone. Si affaccia da ovest verso est. Si trova anche sull’altopiano di Giza, sulla riva occidentale del Nilo a Giza. In seguito alla ricerca, assomiglia e sembra rappresentare il faraone Chefren. Ricordati di aggiungere questo posto alla tua go-list se stai visitando l’Egitto.

Moschea di alabastro

La Moschea di Alabastro è anche conosciuta come la Grande Moschea della Moschea di Muhammad Ali Pasha. Si trova nella Cittadella del Cairo in Egitto ed è stato commissionato da Muhammad Ali Pasha tra il 1830 e il 1848. Non sarà un viaggio se non visiti questa moschea.

Museo Egizio – Per gli amanti della storia

Se vuoi sperimentare i monumenti dell’Egitto, allora è il posto migliore. Ha un sacco di cose immagazzinate che erano in uso da persone di migliaia di anni fa. Questo è davvero il posto migliore da visitare al Cairo. Questo posto può mettere le persone in trance. Ricordati di mettere questo posto nel posto dove andare.

Concludendo!

Questi sono davvero alcuni dei posti migliori per pianificare il tuo prossimo tour in Egitto. I posti migliori includono la Valle del Nilo, la Grande Piramide di Giza, la Grande Sfinge di Giza, la Moschea di Alabastro e il Museo Egizio. Questi posti sono i posti da non perdere. Allora, cosa stai aspettando? Pianifica il tuo tour in Egitto, concediti l’antica storia dell’Egitto e torna indietro nel tempo.