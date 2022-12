Charlotte M. torna il libreria con “Flamingo party”

La popolarissima content creator Charlotte M., molto seguita su YouTube e TikTok, con oltre un milione di followers, torna il libreria con Flamingo party

La popolarissima content creator Charlotte M., molto seguita su YouTube e TikTok, con oltre un milione di followers, torna il libreria con Flamingo party , il suo nuovo libro edito da Fabbri Editori, ma non è tutto!

Reduce dal successo ottenuto come doppiatrice nel film d’animazione Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico e prima di iniziare un impegnativo live tour in giro per l’Italia la quattordicenne toscana sarà infatti anche al cinema, dal 1 gennaio, proprio con la storia del libro che racconta la vita reale degli adolescenti. Amicizia, intensa e imprescindibile, primi amori che sembrano farti esplodere il cuore e soprattutto accettazione di sé stessi con l’enorme impegno che questo percorso comporta, questi i temi affrontati nel libro e quindi anche nel film, teen romance prodotto e distribuito da Notorious Pictures e diretto da Emanuele Pisano.

In questa avventura, su carta e su pellicola, Charlotte Charlotte, studentessa allegra e creativa, cercherà di salvare un’oasi di fenicotteri che lei adora e che è a rischio chiusura per mancanza di fondi. Con l’aiuto dei suoi amici, l’ingegnosa e caparbia Charlotte organizzerà un ballo per raccogliere quanto serve per risolvere la situazione. Ma non mancheranno imprevisti…

Il Film Flamingo Party, inoltre, avrà due brani musicali inediti scritti e interpretati dalla stessa Charlotte M. Oltre a libri, doppiaggio e recitazione, infatti, nella carriera di questa giovane star c’è anche la musica con diverse canzoni disponibili su spotify. E dal 26 marzo, prima tappa ad Ancona, Charlotte sarà in live tour con uno spettacolo “pazzesco”, come lo definisce con entusiasmo lei stessa, per tutti i suoi fan