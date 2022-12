“C’era una volta in America” su Rai 3: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 3 “C’era una volta in America” di Sergio Leone: la trama del film con Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci e Treat Williams

Martedì 27 dicembre 2022in prima serata alle 21.10, Rai 3 trasmette il capolavoro di Sergio Leone, “C’era una volta in America”. La pellicola è il terzo capitolo della trilogia del tempo di Leone, preceduta da C’era una volta il West e Giù la testa ed è, inoltre, l’ultimo film del regista romano. David “Noodles” Aaronson torna a New York dopo trentacinque anni per chiudere i conti con il suo passato. L’ultima volta che era stato nella metropoli, nel 1933, era sfuggito fortunosamente a un agguato omicida e, prima di prendere il treno e sparire dalla circolazione, aveva scoperto di aver ereditato una valigia piena di carta straccia, lì dove doveva esserci una fortuna in dollari.

Con la memoria ripercorre la sua vita intera, che dal ghetto ebraico di New York l’aveva portato, insieme ai “bravi ragazzi” con cui era cresciuto, a dominare la malavita della città. Rievoca la storia della sua amicizia tormentata con Maximilian “Max” Bercovicz, da cui lo divideva una diversa concezione del crimine e soprattutto, ricorda Deborah, la donna che ha amato per tutta la vita senza mai essere corrisposto. Nei panni di Noodles uno straordinario Robert De Niro. Nel cast anche James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, Tuesday Weld, Treat Williams e Danny Aiello. C’era una volta in America è tratto dal romanzo autobiografico “The Hoods” che il vero gangster David Aaronson pubblicò con lo pseudonimo di Harry Grey. La colonna sonora è del maestro Ennio Morricone.