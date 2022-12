“Wild Nights” è il nuovo singolo di Colombo

Disponibile in digitale e in distribuzione Artist First “Wild Nights”, il nuovo singolo del progetto Colombo, alterego di Alberto Travanini

Esce (in distribuzione Artist First) il nuovo singolo del progetto Colombo, alterego di Alberto Travanini che ci regala un primo capitolo di un disco di debutto che vede come protagonista i versi di Emily Dickinson: benvenuti in un progetto di pop neoclassico che non ha precedenti.

“Wild Nights“, in particolare, prende spunto dalla melodia iniziale della Sinfonia n. 9 di Dvořák, che la chiamò “Dal nuovo mondo”, perché composta mentre lavorava negli Stati Uniti. Infatti, all’interno della sinfonia si trovano diversi riferimenti alla cultura del luogo, come gli spiritual afroamericani e la musica dei nativi americani. Il testo della canzone, invece, è dato dalla fusione di due poesie di Emily Dickinson, “Wild Nights – Wild Nights!” e “To love thee year by year”, liriche che parlano di amore come immaginazione, attesa, costanza, sacrificio. La prima tratta un amore a distanza, nascondendo dietro il linguaggio poetico una certa passione erotica; la seconda compara la fatica di mantenere vivo l’amore nel tempo al sacrificio di rinunciarvi, quale sarà maggiore?

Mi è sembrato interessante associare queste poesie a una sinfonia che guardava al futuro pur utilizzando elementi antichi; basti pensare che una registrazione della sinfonia venne portata sulla Luna da Neil Armstrong durante la missione Apollo 11 nel 1969. Quello che ho cercato di fare è stato unire musicalmente le suggestioni classiche (il vecchio mondo) con delle sonorità e un cantato più contemporanei (il nuovo mondo), per rimanere più fedele possibile alla mia sensibilità. All’interno del brano ha grande importanza l’elemento pianistico, che rappresenta la mia formazione e il mio percorso da pianista classico; la vocalità pop, che viene dall’ascolto di grandi voci come Jeff Buckley e Chris Martin; l’elettronica che compare e scompare facendo da collante tra i diversi elementi.

SCOPRI IL BRANO: https://Colombo.lnk.to/WildNights