Sara Blanca canta in Spagnolo “Torna la Magia – è già Natale”

“Torna la Magia – è già Natale” di Sara Blanca compie un anno e per l’occasione il testo sarà tradotto e cantato in Spagnolo

“Torna la Magia – è già Natale” di Sara Blanca compie un anno e per l’occasione la canzone sarà presentata a Oviedo in Spagna, dove l’artista si è trasferita per studiare lingue, grazie al programma Erasmus. Per l’occasione il testo sarà tradotto e cantato in spagnolo.

Sara, infatti, oltre ad essere una cantante e pianista, è anche una studentessa di Lingue e nelle sue canzoni usa spesso mischiare italiano ad altre lingue come lo spagnolo e il francese.

“Torna la Magia – è già Natale”, pubblicato con la YPK Entertainment, è il suo quinto singolo. Con il freddo che torna a farsi sentire, sia in Spagna che in Italia, il brano sarà riprogrammato e riproposto come colonna sonora del nostro Natale. Campanelli, renne che corrono e pianoforte accompagnano l’armonia e la melodia spensierata e magica di questa canzone. Il tutto accompagnato da un videoclip colorato e natalizio.

https://www.youtube.com/watch?v=acAppeJKHw4

Sara Marchetti, in arte Sara Blanca, è una ventenne originaria di Piedimonte San Germano (Frosinone) ma che attualmente si trova ad Oviedo in Spagna per 6 mesi di Erasmus.

Sara ama da sempre la musica, per questo studia canto moderno per 9 anni, inoltre 8 anni tastiera e un anno pianoforte. Durante l’adolescenza partecipa a numerosi concorsi musicali, ottenendo diversi traguardi. Si classifica seconda al contest canoro “Borgo in canto” e vince anche 2 borse di studio. Con questi premi realizza il suo primo inedito musicale “Non mi spaventa” e da lì comincia il nuovo percorso come cantautrice, che la porta a pubblicare canzoni fino al 2022, anno in cui scrive il suo sesto brano originale, pubblicato con la YPK entertainment.

Nel 2021 partecipa ad un importante premio dedicato esclusivamente a cantanti e compositori con disabilità visiva, organizzato dalla Federazione Tedesca dei Ciechi e Ipovedenti e l’associazione VIEWS International, in collaborazione con molti paesi partner, il “Low Vision Song Contest”. In quell’occasione Sara raggiunge la finale, rappresentando l’Italia in Europa e classificandosi con il suo singolo “Mouches Blanches” al sesto posto su 16 paesi partecipanti.