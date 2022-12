Nusia in radio e in digitale con il brano “A Mare”

“A Mare” è il nuovo singolo dell’artista italo-tedesca Nusia: fuori in radio e in digitale un brano dalle sonorità electro-pop

“A mare” racconta la voglia di stare insieme, nonostante la follia tenda continuamente ad allontanarci dalle persone che amiamo. E allora il mare diventa il rifugio dove scappare per riordinare le idee in solitudine, ma anche il luogo dove immergersi in due e ritrovarsi, galleggiando, sopra le difficoltà. Un brano sognante, ma energico, caratterizzato da liriche serrate e un beat electro/pop coinvolgente e allo stesso tempo etereo.

Nusia nasce a Colonia, in Germania da una famiglia di ristoratori di origine siciliana, residente nel piccolo paese di Sankt Augustin vicino a Bonn. È cresciuta fra le due culture, parlando l’italiano a casa, il tedesco e l’inglese a scuola, e visitando regolarmente la Sicilia durante le vacanze.

Arriva in Italia all’età di 17 anni dove inizia a lavorare nel settore moda e a frequentare diverse accademie teatrali e di performance. Trasferitasi a Roma continua il suo percorso di attrice e modella prestandosi per pubblicità e videoclip tra cui « Stop America » di Edoardo Bennato. Nel 2000 partecipa al concorso « Miss Italia » entrando tra le 50 finaliste; in questa occasione uno degli autori, Claudio Fasulo, gli propose di affiancare Gianni Morandi nel programma della lotteria del sabato sera « Uno di noi » su Rai Uno con la regia di Duccio Forzano. Ha all’attivo una collaborazione nell’album « Light signs » del compositore italiano Riccardo Ebersbacher, dove collabora ai testi e presta la sua voce a due tracce… « Tausend und eine Nacht » è il suo primo singolo con la Ultra Music. Il 19 maggio 2020 è uscito il singolo « Eastwood Eyes » (feat. Daniel Danielson) per l’etichetta New Team Music. A dicembre 2020 è stato pubblicato il suo primo album Feeling High prodotta dal maestro Franco Micalizzi e testi scritti da Nusia.

Prossimamente uscirà la serie « La Ragazza di Corleone », prodotta dalla Clemart su Canale 5, con la presenza di Nusia nel ruolo di una cantante siciliana.