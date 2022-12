Mister Italia si unisce alla famiglia Mister Supranational

Il concorso Mister Italia ha siglato un accordo ed è abbinato alla 7° edizione di Mister Supranational che verrà organizzata in Polonia a luglio 2023

Il concorso Mister Italia, dopo aver individuato negli anni scorsi tra i suoi concorrenti quelli che hanno rappresentato l’Italia a vari concorsi internazionali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, ecc., nei giorni scorsi ha siglato un accordo con l’organizzazione di Mister Supranational, accordo che abbina Mister Italia alla 7° edizione di Mister Supranational che verrà organizzata in Polonia a luglio 2023. Mister Supranational pur essendo nato solo 6 anni fa, in questo breve periodo è diventato il più importante contest maschile d’Europa e uno dei primi al mondo se non il primo in assoluto. Il concorso Mister Italia, nato nel 1983, in questi giorni è impegnato nell’organizzazione della finale che si terrà dal 27 al 29 dicembre ad Arta Terme (UD), finale in cui verrà eletto Mister Italia 2022.

Pagina Facebook Mister Italia: https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/

Twitter Mister Italia: https://twitter.com/MisterItalia

Instagram Mister Italia: https://www.instagram.com/misteritaliaa/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ConcorsoMisterItaliadario@misteritalia.org