L’estetica oncologica favorisce l’adesione alle cure

Estetica oncologica: secondo gli esperti i trattamenti per salvaguardare pelle, unghie e capelli sono fondamentali per la gestione e guarigione del paziente

“Lo specialista in estetica oncologica deve entrare nel team multidisciplinare che prende in carico il paziente colpito da una forma di tumore. E’ una figura professionale che può svolgere un ruolo importante perché attraverso i suoi trattamenti: allieva le sofferenze del malato, ne migliora la qualità di vita e soprattutto aumenta la compliance e gli effetti delle terapie”. E’ quanto ha affermato dalla dott.ssa Carolina Redaelli, Presidente e co-fondatrice dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) durante il webinar “Sanità Integrativa”.

L’evento on line rientra nella campagna “Quality of Life 2022– ottobre: mese della Qualità di Vita – Diritto dei Pazienti Oncologici” che l’Associazione promuove in queste settimane. “Grazie al nostro lavoro possiamo garantire anche la continuità di cura – ha sottolineato la dott.ssa Redaelli -. Salvaguardare la salute e il benessere di pelle, capelli e unghie permette infatti di non interrompere un ciclo di radioterapia o la somministrazione di alcuni farmaci. I trattamenti oncologici presentano ancora effetti collaterali importanti sulla cute e contrastarli non è solo un miglioramento estetico ma un aiuto concreto che va nella direzione della guarigione del malato”. Nel webinar di APEO è stato trattato un tema di grande attualità: la sanità integrativa.

“È sempre più evidente la necessità di un approccio al paziente non solo preventivo-curativo ma anche riabilitativo e rivolto al benessere complessivo della persona. Gli interventi non medicali, come i trattamenti professionali di estetica oncologica APEO godono oggi di una copertura assicurativa”, prosegue Valter Andreazza, Segretario Generale APEO -. “Per aiutare i pazienti e i familiari in un percorso difficile come la malattia oncologica, APEO e AXA Partners Italia hanno raggiunto un accordo: i costi dei trattamenti di Estetica Oncologica APEO, sulla base del protocollo definito dal medico curante, saranno messi a disposizione nelle polizze di assistenza salute per gli assicurati AXA Partners Italia”.

Sempre nel webinar è intervenuto il dr. Massimo Nozzi (Titolare e Senior Consultant della IHC) che ha approfondito il tema dei fondi bilaterali. A seguire ha parlato la dr.ssa Anna Spinelli ( Promotore Mutualistico – Project Manager Mutua MBA) che ha coinvolto gli ospiti offrendo una panoramica sul tema delle mutue. Vi sono poi stati gli interventi di Simona Cavallo (Marketing & Commercial Excellence Director AXA PARTNERS ITALIA) e Simone Monteverdi (Head of Network AXA PARTNERS ITALIA) che hanno illustrato la nuova partnership con APEO e hanno inoltre raccontato la loro esperienza e il costante lavoro di ricerca per facilitare l’accesso alla prevenzione sanitaria. “Gli ultimi anni sono stati molto complessi e impegnativi da un punto di vista sanitario. Individuare nuove tipologie di assistenza in momenti emotivamente difficili, da inserire all’interno di prodotti assicurativi che possano accompagnare il paziente e i suoi familiari, ormai è una priorità a cui dare una pronta risposta” hanno concluso i dottori Cavallo e Monteverdi.

