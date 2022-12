In radio il singolo natalizio di Elisabetta Mattia

Tanta gioia ed allegria con “Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino”, il singolo natalizio di Elisabetta Mattia disponibile in digitale

La cantautrice Elisabetta Mattia pubblica il suo singolo natalizio, intitolato “Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino”.

“Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino” è una canzone autobiografica, perché Elisabetta racconta come si prepara personalmente ad accogliere la sua festa preferita, il Natale: dalla preparazione dell’alberello, all’allestimento del presepe che ha creato con le sue mani, la pace e la serenità che si respirano già alla Vigilia, fino ad arrivare al vestito rosso che indosserà. Infatti, non solo il giorno di Natale ma anche i preparativi sono per lei fonte di grande gioia e felicità.

Il titolo “Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino” si riferisce ad un’altra delle attività preferite di Elisabetta, scrivere la letterina di Natale, anzi, 2 letterine, una a Babbo Natale e l’altra a Gesù Bambino, perché entrambi, ciascuno con la propria storia, rappresentano e portano in tutto il mondo i valori che il Natale ci invita a vivere: l’amore, in ogni situazione; la salute, un bene prezioso di cui avere molta cura; la pace, di cui il mondo ha tanto bisogno; gioia e felicità, frutto delle nostre scelte che valorizzano la nostra persona. Questi valori rendono la nostra vita bella, piena e gratificante ed è proprio per questo che Elisabetta definisce il Natale “la Festa della Vita”.

Per quanto riguarda l’aspetto musicale della canzone, è stata ricreata la tipica atmosfera natalizia anche con la presenza di cori Gospel in sottofondo, e un tocco di swing, che la rendono allegra e festosa.

“Caro Babbo Natale Caro Gesù Bambino” è disponibile su tutti i digital stores ad allietare il vostro Natale. Inoltre, fa parte della compilation “Bån Nadèl 3.0″ insieme alle canzoni natalizie degli altri artisti dell’etichetta discografica San Luca Sound, per raccogliere fondi per il progetto “Cucine Popolari” di Bologna che, attraverso una rete di cucine popolari, si pone l’obiettivo di preparare ed erogare pasti a favore di persone svantaggiate avendo cura della dignità di ogni ospite.

Elisabetta augura a tutti voi uno splendido Natale!

CREDITS:

Testo e melodia: Elisabetta Mattia

Produzione musicale: Renato Droghetti

Produttore esecutivo: Manuel Auteri

Etichetta discografica: San Luca Sound

Foto di copertina: Alice Sere Rosso

BIOGRAFIA

Elisabetta Mattia è una cantautrice pop di Torino, con l’obiettivo di portare gioia di vivere ed allegria con le sue canzoni. Questo obiettivo deriva dal suo carattere allegro e resiliente, e perché crede sia molto importante ricordare quanto ciascuno di noi sia nato per essere felice. Ogni canzone contiene infatti una verità, una esortazione, un incoraggiamento a vivere bene la propria vita, con gioia ed ottimismo, ed è per questo che è presentata sempre in una luce gioiosa, allegra e grintosa, senza toccare mai sonorità tristi.

Elisabetta è anche un’attrice, con all’attivo diversi spettacoli teatrali.

Dal 2020 pubblica con l’etichetta discografica “San Luca Sound” diversi progetti: il suo primo singolo “Stop Being Them”, il suo primo EP di 4 cover “Elisabetta Mattia”, dove la sua interpretazione della canzone “Sweet Dreams (Are Made Of This) degli Eurythmics continua a riscuotere un grande successo di streaming di ascolti; il suo singolo “Sorridi alla vita” e la sua interpretazione della canzone natalizia “Rockin’ Around The Christmas Tree” di Brenda Lee. Il 02 luglio 2021 esce “Gioia kaleidoscopica”, il suo primo album di inediti, in cui ogni canzone racconta una gioia costruttiva, mai banale, come risposta alle difficoltà della vita.

Tutti i suoi progetti ottengono sempre un buon posizionamento nelle classifiche della musica indipendente italiana, forti delle qualità vocali ed espressive di Elisabetta e il carattere gioioso delle sue canzoni.

Con Elisabetta non c’è spazio per la tristezza!