Il metodo micro-SORS del Cnr agli Archivi nazionali di Londra

La tecnica micro-SORS, sviluppata dallo Spettroscopia Raman Lab dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale (Cnr-Ispc) arriva agli Archivi nazionali di Londra

Marc Vermeulen, conservation scientist presso The National Archives (Tna), intende importare nei laboratori inglesi la tecnica micro-SORS, sviluppata dallo Spettroscopia Raman Lab dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale (Cnr-Ispc), attraverso il progetto “Implementation of Spatially offset Raman spectroscopy at The National Archives for analysis of hidden materials”.

Una nuova sfida che vede le ricercatrici Cnr-Ispc Alessandra Botteon e Claudia Conti esplorare la possibilità di ricostruire in modo non-invasivo immagini o segni grafici nascosti da strati coprenti con tecniche Raman avanzate, una necessità della prestigiosa istituzione inglese che potrà essere in futuro utile ad altri archivi e realtà museali.

Un primo incontro del team italo-inglese si è svolto a Milano, presso il laboratorio dell’Istituto Cnr. Una settimana di esperimenti ha, infatti, permesso al team italo-inglese di ricostruire le prime immagini ‘nascoste’ utilizzando dei provini costruiti ad hoc per simulare casi studio esposti al Tna, come carte da gioco o diari di bordo coperti da strati di carta per motivi storici o conservativi.

La prossima fase della collaborazione prevede una visita delle ricercatrici Cnr-Ispc a Londra per consolidare la tecnica micro-SORS nei laboratori scientifici del Tna e proseguire la ricerca di segreti nascosti tra le pagine delle opere dell’archivio.

Vedi anche: