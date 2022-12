Qubiko lancia il nuovo singolo “Ordinary Mess”

Qubiko dalla prima posizione della TopTech House UK lancia il nuovo singolo “Ordinary Mess” in radio e sulle piattaforme digitali

Qubiko, Dj pugliese, classe ’85, dopo aver conquistato la prima posizione della classifica Top Tech House di Traxsource lancia il nuovo singolo “Ordinary mess” in uscita per l’ etichetta Dansoo in collaborazione con JE | Just Entertainment di Sergio Cerruti. Il ritmo del brano di Qubiko diventa anche il ritmo della sua giornata, un “disordine ordinario” che tutti almeno una volta ci ritroviamo a vivere.

Qubiko nasce in una piccola cittadina pugliese. Nel corso degli ultimi 7 anni il suo stile si è evoluto, sperimentando diversi generi di musica elettronica. Sin dalla giovane età è stato un grande appassionato di musica, non solo elettronica, ma di ogni canzone con un’armonia e un ritmo che lo facessero muovere. È cresciuto in un piccolo quartiere dove, grazie a suo padre, sassofonista professionista, ha ascoltato musica jazz e ritmi di batteria.

Qubiko ha prodotto musica per etichette come Toolroom, Defected, Ultra, Spinnin solo per citarne alcune. Con il suo stile unico unisce beat, voci hip-hop e percussioni.

Ha collaborato con altri grandi artisti e amici tra cui Mark Knight, David Penn, Simon Dunmore, Sam Divine, anche qui, solo per citarne alcuni . Negli ultimi anni Qubiko è stato apprezzato per la sua musica deep house, house e tech house, raggiungendo la vetta delle classifiche di Beatport e Traxsource. Nel 2021 ha raggiunto di nuovo la prima posizione della classifica Top Tech House di Traxsource ed e’ entrato per la prima volta nella classifica dei 100 produttori mondiali più influenti secondo 1001tracklist.