Malattia infiammatoria cronica intestinale: forte legame con la psoriasi

La malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) ha un’associazione positiva sia con la psoriasi che con l’artrite psoriasica, suggerendo che sia un fattore di rischio causale per queste due malattie croniche. È quanto evidenzia uno studio pubblicato su Jama Dermatology.

La psoriasi, l’artrite psoriasica e le malattie infiammatorie croniche intestinali, come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, sono malattie sistemiche croniche immuno-mediate che colpiscono una proporzione crescente di adulti e bambini in tutto il mondo.

“Alcuni precedenti studi epidemiologici trasversali e prospettici, nonché meta-analisi, hanno riportato un aumento del rischio di IBD nei pazienti con psoriasi e viceversa”, evidenziano Dennis Freuer, presidente del Dipartimento di Epidemiologia presso l’Università di Augusta, Ospedale universitario di Augusta, in Germania, e colleghi.

“I meccanismi fisiopatologici alla base di questa relazione non sono completamente compresi, ma non c’è dubbio che l’IBD e la psoriasi condividano probabilmente una patogenesi comune”.

È stato condotto uno studio di randomizzazione mendeliana bidirezionale a 2 campioni utilizzando statistiche riassuntive da studi di associazione sull’intero genoma che ha incluso fino a 463.372 individui europei da studi di associazione sull’intero genoma.

Le stime causali sono state verificate utilizzando un campione di malattia infiammatoria intestinale di convalida, una serie di metodi di randomizzazione mendeliana robusti alla pleiotropia e analisi di sensibilità basate su una ricerca PhenoScanner insieme all’analisi di rete. L’analisi dei dati è stata eseguita da aprile a maggio 2022.

Il campione considerato includeva 12.882 casi di IBD diagnosticati clinicamente sulla base di un massimo di 15 studi.

Lo studio ha anche analizzato 5.956 casi di malattia di Crohn, 6.968 casi di colite ulcerosa, 5.621 casi di psoriasi e 2.063 casi di artrite psoriasica per valutare l’associazione con le malattie.

Le analisi di randomizzazione mendeliana hanno rivelato che l’IBD geneticamente predetta ha un nesso causale sia con la psoriasi (OR aggregato=1,1; IC 95%, 1,05-1,15) che con l’artrite psoriasica (OR aggregato=1,1; IC 95%, 1,04-1,18), ma non viceversa.

Le analisi dei sottogruppi suggeriscono che la malattia di Crohn, ma non la colite ulcerosa, potrebbe anche avere un’associazione positiva con la psoriasi (OR=1,16; IC 95%, 1,12-1,2) e l’artrite psoriasica (OR=1,13; IC 95%, 1,06-1,2).

I risultati di questo studio di randomizzazione mendeliana supportano un effetto causale tra la malattia infiammatoria intestinale e la psoriasi, nonché l’artrite psoriasica, ma non viceversa. Sembra che soprattutto la malattia di Crohn e non la colite ulcerosa siano responsabili dell’effetto causale della malattia infiammatoria intestinale su entrambi gli esiti della psoriasi. Questi risultati hanno implicazioni per la gestione della malattia infiammatoria intestinale e della psoriasi nella pratica clinica.

Come concludono i ricercatori: “I risultati dello studio sono fondamentali per sensibilizzare i medici specialisti e i medici di base sul potenziale rischio di psoriasi nei pazienti con IBD e contribuire alla diagnosi sistematica e al trattamento interdisciplinare e personalizzato precoce dei pazienti”.

Dennis Freuer et al., Association Between Inflammatory Bowel Disease and Both Psoriasis and Psoriatic Arthritis: A Bidirectional 2-Sample Mendelian Randomization Study. JAMA Dermatol. 2022 Sep 14;e223682.

doi: 10.1001/jamadermatol.2022.3682. Online ahead of print.

