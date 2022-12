“The Other Life” è il nuovo singolo dei Break Me Down

I Break Me Down presentano il singolo che chiude il ciclo delle Tre Regine: “The Other Life” è sulle piattaforme digitali

Veronica, frontwoman della band, racconta: “Nel brano The Other Life, la protagonista è Grimilde, regina cattiva di Biancaneve che, nella canzone, si interroga guardandosi allo specchio su come sarebbe stata la sua vita se al posto di essere un personaggio malvagio fosse stata una persona normale… nonostante i dubbi però realizza che essere cattiva è l’unico modo per essere se stessa. Nel video Grimilde è una donna narcisista, sadica e che vive nell’oscurità. Dopo il risveglio iniziale, si confronta col suo specchio e consapevole della propria natura malvagia decide di divertirsi imprigionando le sue vittime in questo limbo sospeso tra la vita e la morte. La regina gioca, indebolendo le sue prede con la paura più grande dell’uomo: il buio, ciò che non si conosce, ciò che temiamo di più. E proprio nel buio, lei trascina le vittime designate, in un oblio fatto di oscurità… proprio il mondo da cui lei proviene”.

Fabio, batterista del gruppo, riguardo al video: “È stato molto impegnativo girare tutto in un giorno, ma ormai, essendo già al terzo video ufficiale in pochi mesi abbiamo una certa organizzazione interna che ci ha permesso anche di divertirci parecchio colorando mele, bagnando continuamente Grimilde e coprendo Tommy, il nostro bassista, di ghiaccio (serviva per la macchina del fumo!) Un momento particolarmente divertente è stato quando abbiamo dovuto girare tutti e quattro insieme a Grimilde, che essendo nella realtà molto minuta, ha generato qualche difficoltà di ripresa… nella scena finale del video infatti in cui fronteggiamo la spietata regina, lei era in piedi e noi quasi seduti.”

Veronica, riguardo al futuro della band dichiara: “Nonostante The Other Life sia l’ultimo singolo previsto per quest’anno, la risposta da parte del pubblico è stata talmente bella che abbiamo deciso di rivedere i nostri piani. Inizialmente pensavamo a un’altra serie di singoli per il 2023 ma nel corso di questi mesi ci siamo resi conto che non solo i nostri fans chiedevano a gran voce un disco ma, in fondo, anche noi abbiamo iniziato a desiderarlo. Non sappiamo ancora quante canzoni conterrà ma abbiamo parecchie idee a riguardo e cercheremo di svilupparle e stimolarle continuando a portare in giro live le nostre tre Regine”.

I Break Me Down sono una band Alternative Metal fondata a Milano nel 2017.I loro live concentrano in un'unica e potente emozione tutta la carica e l'energia da cui nascono le loro canzoni. Tra le numerose date fatte in giro per la penisola ricordiamo le aperture ad artisti internazionali quali Crazy Town, Joe Stump's Tower of Babel, Vinnie Moore e Lacuna Coil. Nel gennaio del 2018 pubblicano il loro primo Ep dal titolo Resilience contenente 3 brani inediti, scritti e prodotti dalla band. Ad Ottobre 2019 il gruppo pubblica il primo disco The Pond prodotto dalla band, registrato e mixato al Magnitude Studio di Seregno. A Marzo 2020, c'è un cambio di formazione importante: la nuova cantante è Veronica Driven, artista di grande talento con una peculiare dinamica vocale dai toni scuri che da al progetto quella particolarità che la band stava cercando. Dopo un periodo di interruzione forzata dei live dovuta al Covid, i Break Me Down tornano sul palco a Luglio 2021 con una serata SOLD OUT al Legend Club di Milano. Ad Aprile 2022 la band pubblica See Me Fall, il primo singolo inedito con Veronica Driven. La canzone, in poche settimane, diventa il brano della band più ascoltato di sempre su Spotify. L'innovativo video ufficiale presente su YouTube permette allo spettatore scegliere il concludersi della storia. Segue Lose Your Mind che consolida la band capitanata da una donna come promessa nell'alternative metal.

La line-up attuale vede Veronica Driven alla voce, Laerte Ungaro alla chitarra, Tommy Manza al basso e Fabio Benedan alla batteria.