Oakley presenta la nuova collezione neve 2022

La collezione neve 2022 di Oakley è stata creata insieme a un gruppo di campioni con tecnologie, design e funzioni suggerite dagli atleti

La collezione neve 2022 di Oakley® è stata creata insieme a un gruppo di campioni del team Oakley. L’offerta nasce dalla dedizione e dall’incessante ricerca di tecnologie, design e funzioni suggerite dagli atleti, utili sia in pista sia nella vita di tutti i giorni. Disponibile in colorazioni e motivi unici, la collezione neve 2022 permette agli sportivi di essere sempre sé stessi, senza rinunciare alle prestazioni, unendo funzionalità ed estetica raffinata. Oltre ai prodotti della collezione, Oakley lancia anche una serie di video “Be Who You Are” aventi per protagonisti alcuni esponenti del team Oakley specializzati negli sport invernali, seguendoli nel loro percorso di costante miglioramento come atleti e non solo.

Integrando le più avanzate novità in fatto di tecnologia tessile, design e costruzione, la collezione neve 2022 testimonia l’impegno del brand nel creare accessori da neve di alta qualità pensati apposta per gli atleti. L’offerta di quest’anno comprende una serie di modelli che portano la firma degli atleti del team Oakley: Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde, Jamie Anderson, Sage Kotsenburg e Ståle Sandbech. L’esclusiva gamma di maschere, caschi, giacche, pantaloni, smanicati e accessori da neve, realizzata con materiali tecnici ad alte prestazioni, vanta dettagli ispirati agli atleti e un design improntato alla funzionalità. Nasce così una collezione dedicata a chi si aspetta il meglio da sé e dalla propria attrezzatura invernale, in qualsiasi condizione, anche quelle più impegnative.

MIKAELA SHIFFRIN

Nelle sue 12 stagioni da professionista, Mikaela Shiffrin si è già affermata come uno dei migliori talenti di sempre nello sci. Dalla partnership con Oakley è nata la maschera Flight Deck della serie Signature, ispirata al magico spettacolo dell’aurora boreale. Unendo design senza montatura ispirato alla visiera del casco dei piloti di caccia e un’ampia lente Prizm Jade Iridium, la maschera Flight Deck firmata Shiffrin massimizza il campo visivo: così non ti sfuggirà più niente sulle piste. La palette combina diverse sfumature di blu e viola chiaro, mentre il motivo sulla fascia richiama lo sfolgorio delle luci danzanti che contraddistingue l’aurora boreale.

ALEKSANDER AAMODT KILDE

Aleksander Aamodt Kilde continua a dominare con il suo eccezionale talento sportivo. Lo strabiliante sciatore norvegese si è alleato con Oakley per la sua maschera Flight Path della serie Signature, con lenti Prizm Sapphire Iridium racchiuse in una montatura semi-cerchiata per ridurre l’attrito e assicurare una costante circolazione dell’aria. La maschera presenta un tema grafico che riproduce simboli vichinghi, le rune, ispirate all’ascendenza nordica di Kilde. L’anno scorso, inoltre, lo sciatore ha collaborato con Oakley per creare e sviluppare il casco ARC5 con calotta in M-Forge Composite, che grazie al particolare design della parte posteriore protegge il collo e il corpo senza interferire con la posizione dell’atleta: in questa nuova campagna lo vediamo indossato proprio da Kilde.

JAMIE ANDERSON

Jamie Anderson è una delle migliori snowboarder al mondo, e i fatti lo dimostrano. Triplice medaglia olimpica, l’atleta ha progettato insieme a Oakley la propria linea di abbigliamento, contraddistinta da un originale motivo a bandana trattato con sublimazione tie-dye, per una stampa che riflette il suo amore per l’inverno e il mare. Con il suo solido rivestimento idrorepellente, la giacca Aurora RC Insulated Jacket tiene il corpo all’asciutto anche nelle condizioni più difficili, per una performance senza pensieri. Il design moderno di Aurora RC Insulated Jacket viene riproposto anche in TC Dharma Softshell Bib, contraddistinta dallo stesso trattamento idrorepellente e da un materiale stretch all-over che assicura una maggiore mobilità. Le bretelle regolabili e la vita elastica con linguette in Velcro® garantiscono un comfort che dura a lungo. Il design confortevole e alla moda della collezione sportiva creata da Jamie garantisce la massima fiducia in sé stessi anche durante le attività più estreme e nelle condizioni climatiche più dure.

Completa il total look firmato Anderson la maschera Line Miner della serie Signature con lenti Prizm Black Iridium, contraddistinta da calzata ottimale, funzionalità e uno stile perfettamente coordinato alla linea di abbigliamento. Abbinata al casco MOD5 in Silver White Poseidon, la collezione sportiva di Jamie Anderson rappresenta un’offerta completa di capi e accessori da neve in una palette cromatica che riflette la forza, la femminilità, la determinazione e la vitalità di questa atleta.

SAGE KOTSENBURG

Dai primi passi sullo snowboard a 5 anni al debutto agli US Open ad appena 12 anni, Sage Kotsenburg si è dimostrato fin da subito un fenomeno sulla tavola. Lo snowboarder freeride si è ispirato allo Utah, suo Stato natale, per la Line Miner L della serie Signature. La fascia della maschera sfoggia la mappa topografica dei Monti Wasatch per creare l’illusione di movimento. La lente Prizm Sage Gold Iridium della maschera di Kotsenburg vanta una tonalità versatile che ottimizza il contrasto, permettendo di distinguere più dettagli. L’unione tra la maschera e il casco MOD5 con calotta ibrida in Dura-Matter, per una maggiore stabilità, dà vita a un duo perfetto per una giornata in avanscoperta sui pendii.

La collezione sportiva di Kotsenburg include anche una vibrante gamma di capi e accessori in rosso e nero per tutte le condizioni alpine. TC Earth Shell Jacket è la giacca che ti aiuta a distinguerti dalla massa, che tu stia facendo trekking sulla neve o affrontando agilmente la tua pista preferita con gli sci o lo snowboard. L’avanzata tecnologia impermeabilizzante e i tessuti stretch tengono il corpo all’asciutto assecondandone i movimenti, per garantirti un comfort e una mobilità ottimali. L’outfit perfetto per una giornata sulle piste si completa con TC Earth Shell Pant, che integra la stessa tecnologia impermeabilizzante, per una protezione totale, e aperture interne ad altezza cosce per una rapida ventilazione quando occorre. La collezione sportiva di Kotsenburg include proposte stilose pronte a performare in qualsiasi ambiente.

STÅLE SANDBECH

Ståle Sandbech è noto per il suo stile inconfondibile e per puntare sempre al massimo, senza alcun timore delle conseguenze. La sua collezione sportiva per il 2022 comprende capi outdoor ad alte prestazioni ispirati agli audaci esordi di Oakley, ma con il tocco personale di Ståle. TC Gunn 2.0 RC Shell Jacket nasconde un trattamento idrorepellente ad alta durata in una stampa accattivante, facendo di questa giacca l’opzione ideale nei climi freddi e umidi. L’isolamento termico e la vestibilità regolabile assicurano calore e protezione dalle intemperie, così puoi esplorare le montagne in tutta tranquillità, senza preoccuparti delle condizioni meteo. Se vuoi portare le tue performance a un livello superiore, scegli TC Gunn 2.0 RC Bib: dotato di rivestimento idrorepellente, cuciture nastrate e tasche a tenuta d’acqua, è un capo invernale che unisce estetica e funzionalità.

Completa la collezione di Sandbech la sua maschera Line Miner della serie Signature con lente Prizm Black Iridium, progettata per migliorare il contrasto in montagna e primeggiare con diverse condizioni di luce e neve. Sandbech ha aggiornato il modello precedente con una nuova stampa crackle, una fascia stretch e loghi a forma di teschio, per richiamare la storia del marchio Oakley. Abbinata al casco MOD1 PRO, realizzato in Dura-Matter per la massima solidità, la collezione firmata Sandbech è una proposta coesa di capi outdoor e accessori ad alte prestazioni che riflettono la sua energia esplosiva.

La collezione neve 2022 di Oakley sarà disponibile in negozio e su Oakley.com.