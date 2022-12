Intestino irritabile: legame con inquinamento atmosferico

Secondo i dati pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology, l’esposizione al particolato e al rilascio di sostanze tossiche sarebbe correlata a una maggiore incidenza di sindrome dell’intestino irritabile (IBS) tra un sottogruppo di residenti in California.

“È in corso un cambiamento epidemiologico nelle malattie gastrointestinali. L’incidenza complessiva di disturbi dell’interazione intestino-cervello, malattie infiammatorie intestinali ed esofagite eosinofila è in aumento e vi è un cambiamento demografico nei gruppi di pazienti interessati”, evidenziano Philip N, del dipartimento di gastroenterologia ed epatologia a Stanford University School of Medicine, e colleghi.

“Sebbene le cause alla base di questo cambiamento rimangano poco chiare, l’associazione con l’industrializzazione suggerisce che i fattori scatenanti ambientali possano svolgere un ruolo nella patogenesi della malattia”.

In uno studio ecologico retrospettivo, Okafor e colleghi hanno quantificato le associazioni a livello di codice postale tra esposizione all’inquinamento e incidenza di dispepsia funzionale (FD), IBS, IBD ed EoE utilizzando le affermazioni del database Optum Clinformatics dal 2009 al 2014 (periodo ICD-9) e 2016-2019 (periodo ICD-10).

Durante questi periodi, hanno identificato le richieste di assistenza sanitaria da circa 2,9 milioni e 2,5 milioni di pazienti unici in California, rispettivamente, attraverso 1.365 codici postali.

Gli inquinanti studiati includevano ozono, particolato inferiore a 2,5 micron (PM2,5), emissioni di diesel, contaminanti dell’acqua potabile, pesticidi, rilasci tossici da impianti industriali e densità del traffico.

Secondo l’analisi, l’incidenza stimata di FD durante il periodo ICD-9 era 0,65 per 100 anni-persona (0,29/100 anni-persona durante il periodo ICD-10). Durante quel periodo, l’incidenza stimata di IBS era 0,56 per 100 anni persona, mentre l’incidenza di IBD ed EoE variava da 0,02 a 0,16 per 100 anni persona.

L’aumento del PM2,5 e dei rilasci tossici nell’aria è correlato a un’aumentata incidenza di IBS durante entrambi i periodi, con rapporti di incidenza aggiustati riportati intorno a 1,03 per entrambi gli inquinanti, suggerendo che un aumento di “1 µg/m3 di PM2,5 o dell’1% nei rilasci tossici nell’aria porterà a un aumento di circa il 3% dell’incidenza di IBS”.

Contaminanti dell’acqua potabile (aIRR=1,061; IC 95%, 1,023-1,101) e densità di traffico (aIRR=1,019; IC 95%, 1,009-1,03) anche associati all’incidenza di IBS nel periodo ICD-9, con rapporti simili negli anni ICD-10.

“Il nostro studio è il più ampio fino ad oggi che esplora sistematicamente la relazione tra l’esposizione agli inquinanti ambientali e l’incidenza delle malattie gastrointestinali su scala demografica”, hanno concluso Okafor e colleghi. “Troviamo prove di un’associazione tra PM2,5 e rilasci tossici nell’aria da strutture industriali e IBS, che giustificano ulteriori studi epidemiologici e meccanicistici di conferma per valutare il ruolo di queste esposizioni nello sviluppo di IBS”.

Philip N Okafor et al., Environmental Pollutants are Associated with Irritable Bowel Syndrome in a Commercially Insured Cohort of California Residents Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Sep 30;S1542-3565(22)00923-5.

