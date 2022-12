“Canzone per non crescere” è il nuovo singolo de Il Metz

Esce su tutte le piattaforme digitali per Platinum Label il nuovo singolo de Il Metz, (l’alterego solista di Matteo Maltecca) dal titolo “Canzone per non crescere“

Ecco un nuovo capitolo per il cantautore di Milano che ci fa addentrare ufficialmente nella stagione autunnale, invitandoci nel suo personalissimo mondo a tinte pastello dove il cantautorato italiano si fonde con influenze di respiro internazionale e vibes crepuscolari. “Canzone per non crescere” è un nuovo piccolo tassello di un’autobiografia musicale privata che si comporrà in un disco di prossima uscita.

Canzone per non crescere" è una canzone intima e liberatoria. É una dedica alla mia voglia di suonare e allo stesso tempo un monito a farlo sempre in maniera sincera. Mi piace scrivere canzoni perché mi permette di esprimere quello che mi succede nella vita. Per me è ancora un gioco, come quelli che si facevano da bambini. Ogni canzone è un piccolo mondo di pochi minuti in cui vivono le mie emozioni. Posso gioire di qualcosa o stare male per qualcos'altro, avere un posto nascosto in cui rifugiarmi o dal quale posso comunicare con il mondo. In questo senso la musica mi ha sempre aiutato a crescere e ci riesce ancora ogni giorno. (Il Metz)

https://open.spotify.com/album/5EyyN0y08n8jXrcmED2uI3?si=f12P3rwLRQu_lgd8RjIztQ