Premio Rapallo BPER Banca 2022: ecco le vincitrici

Annunciate le vincitrici del Premio Rapallo BPER Banca 2022 dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica

Si è da poco conclusa la cerimonia finale del Premio Rapallo BPER Banca 2022 tenutasi presso l’Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo durante la quale sono state presentate e premiate le vincitrici del prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica: il 1° premio per la sezione narrativa va a Francesca Maccani con “Le donne dell’Acquasanta” (Rizzoli), il 2° premio a Gaja Cenciarelli con “Domani interrogo” (Marsilio Editori), il 3° premio a Elvira Seminara con “Diavoli di sabbia” (Einaudi), mentre per la sezione saggistica vincono ex aequo Maura Gancitano con “Specchio delle mie brame” (Einaudi) e Bianca Pitzorno con “Donna con libro” (Salani Considerata).

La cerimonia è stata presentata da ospiti d’eccezione quali Alice Arcuri e Neri Marcorè, con la partecipazione speciale di Luca Bizzarri che, durante la serata, ha letto alcuni estratti dai libri delle autrici finaliste in gara per il Premio. All’evento hanno partecipato: Carlo Bagnasco, Sindaco del Comune di Rapallo, Luigi Zanti, Direttore Territoriale Liguria BPER Banca, Eva Cantarella, Presidente del Premio, Nadia Terranova, Vicepresidente del Premio, insieme ai giurati Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi e Margherita Rubino.

Un grande lavoro da parte della giuria tecnica – composta da Eva Cantarella (Presidente), Nadia Terranova (Vicepresidente), Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Lella Costa e Margherita Rubino – che in questi mesi, dopo una serie di incontri e selezioni progressive, ha scelto all’unanimità le vincitrici di questa prima edizione tra le autrici dei 123 libri candidati arrivati da case editrici di tutta Italia.

A vincere il 1° premio per la sezione Narrativa è Francesca Maccani con “Le donne dell’Acquasanta” (Rizzoli), un racconto di storie, ribellioni e acquiescenze femminili nella Palermo del 1897 che ha conquistato la giuria per la sua straordinaria capacità narrativa: “L’indomita Franca e la quieta Rosa sono due amiche che crescono insieme in un borgo di pescatori nella Palermo di fine Ottocento. Diverse e complementari, si ritrovano a lavorare insieme come sigaraie fra le Donne dell’acquasanta, manifattura ai bordi della città. Prenderanno il meglio l’una dall’altra per costruire un doloroso riscatto femminile in una realtà dove alle donne non era permesso lavorare. Figuriamoci protestare. Con questa Storia di un’amicizia (quasi) geniale Francesca Maccani restituisce a Palermo un pezzo di storia dimenticata, disseppellita dagli archivi con ricerca amorosa e brillante scrittura”.

Sempre per la sezione Narrativa, il 2° premio va a Gaja Cenciarelli con “Domani interrogo” (Marsilio Editori), un libro dedicato al mondo della scuola selezionato tra l’altro per il linguaggio coinvolgente e divertente e la presenza di una supplente di inglese che riesce a adottare il punto di vista dei ragazzi senza giudicarli. “Sul mondo della scuola non mancano né romanzi né bei romanzi. Questo però ha una forza vivida, una calamitante leggibilità, un realismo senza eccessi e una capacità di comprensione degli adolescenti priva di patetismi da candidarsi ad essere tra i più bei libri da gustare quest’anno. L’autrice insegna realmente lingua e letteratura inglese a Roma. Qui è una docente di una scuola di periferia che, tra molte difficoltà, problemi e spesso drammi umani da risolvere, scopre alla fine, con propria stessa sorpresa, di essere riuscita ad ‘entrare’ dentro, ad insegnare e ad aiutare questi sconnessi pittoreschi e ragazzi”, dichiara la giuria.

Ad aggiudicarsi il 3° premio è l’autrice Elvira Seminara con il romanzo “Diavoli di sabbia” (Einaudi) che inventa una nuova forma di racconti intrecciati dando vita a una struttura originale e godibile, come spiega la giuria nella sua motivazione: “Questo originalissimo romanzo si basa su un dispositivo narrativo articolato in un susseguirsi di dialoghi fitti, verosimili e coinvolgenti. Il passaggio di testimone fra i protagonisti viene gestito in un modo mai sperimentato prima, rivelando dell’autrice una profonda sapienza letteraria unita a una libertà rara quanto necessaria alla scena contemporanea. Personaggi vivi, sfaccettati, complessi si uniscono a una gestione perfetta dei diversi linguaggi e registri permettendo a chi legge di entrare in profondità dei caratteri e della trama attraverso vie inedite e coraggiose”.

Elette dalla giuria popolare, per la sezione Saggistica vincono ex aequo Maura Gancitano con il libro “Specchio delle mie brame” (Einaudi) in cui l’autrice effettua un innovativo e brillante lavoro sui miti del corpo e della bellezza e Bianca Pitzorno con “Donna con libro” (Salani Considerata), il suo ultimo saggio che descrive con bella intensità gli approcci e le scelte culturali e di lettura di una affascinante protagonista femminile.

La prossima edizione del Premio Rapallo BPER Banca prenderà il via a gennaio 2023 con il lancio di un nuovo bando e la cerimonia di premiazione finale prevista nel mese di ottobre.