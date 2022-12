Il Centro Formazione Supereroi trova casa a Milano

Il Centro Formazione Supereroi, associazione non profit di professionisti della parola scritta ispirata al progetto di Dave Eggers, trova casa a Milano

Ha trovato casa in via Argelati a Milano il Centro Formazione Supereroi, associazione non-profit di professionisti della parola scritta (autori, editor, giornalisti, operatori culturali) nata nel 2016 con la missione di diffondere la scrittura come “superpotere per affrontare il mondo”.

Ispirato a 826 Valencia, la scuola di scrittura creativa non-profit fondata a San Francisco dallo scrittore Dave Eggers per aiutare bambini e adolescenti di una zona difficile della città, il CFS apre le porte della sua nuova sede di fronte al parco Baden Powell, in via Argelati 37, in uno spazio privato convenzionato ad uso pubblico concesso dal CCL, il Consorzio Cooperative Lavoratori: 130 mq in un complesso residenziale a corte che si apre sul quartiere, un luogo inclusivo che ambisce a essere ponte tra cultura, creatività e scuola.

Abbiamo alle spalle 6 anni di attività itinerante, oltre 50 laboratori svolti all’interno delle scuole di Milano. Abbiamo coinvolto più di 3000 ragazzi in laboratori di scrittura. Abbiamo realizzato, stampato e consegnato ai giovani autori 120 libri e siamo riusciti a lavorare con ben 93 scuole durante il lockdown nell’ambito del progetto speciale “Le Storie Siamo Noi”. Ora, il Centro Formazione Supereroi potrà ampliare il perimetro delle attività dedicate agli studenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni: l’età dei grandi cambiamenti, gli anni in cui ogni generazione avverte più forte il bisogno di scrivere la propria storia. Abbiamo in programma per il 2023 nuovi laboratori scolastici e di un doposcuola per stimolare e incanalare la creatività dei ragazzi con lo straordinario strumento della parola scritta nella consapevolezza che la possibilità di scrivere, esprimersi, raccontare e raccontarsi con la propria voce sia fondamentale per la crescita di ogni ragazzo e di ogni ragazza, non solo dal punto di vista dei risultati scolastici, ma anche e soprattutto da quello dello sviluppo personale.

Per fare questo lanciamo la campagna di crowdfunding “Scriviamo insieme il futuro” sulla piattaforma Eppela https://www.eppela.com/projects/9224 invitando tutta la collettività a prendere parte a questo grande progetto. Con una donazione tutti potranno contribuire a dar vita e forma alla nuova casa del CFS e regalare agli studenti di Milano (e non solo) la possibilità di partecipare a laboratori di scrittura e doposcuola per “andare alla scoperta di se stessi, degli altri e del mondo”.

Spiega Edoardo Brugnatelli, editor di Narrativa Straniera in Mondadori e Presidente del Centro Formazione Supereroi: «Stiamo progettando uno spazio immaginifico e stimolante, scaldato dalle suggestioni tipiche di chi vive quotidianamente un’esistenza ricca di superpoteri: wall writing sulle pareti a opera di writers e disegnatori; poltrone, divani, pouf; scaffali pieni di libri, atlanti, mappe… Nell’area didattica, allestita con tavoli e sedie, si svolgeranno le attività laboratoriali (e di doposcuola) del Centro Formazione Supereroi. Sempre con un’unica missione: diffondere la scrittura come superpotere per affrontare il mondo. Ora le mura della sede ci sono: grazie agli amici di CCL, lo spazio che sognavamo da anni è cosa concreta, reale. Chiediamo quindi l’aiuto della città per poterlo “riempire”: non solo di mobili e di tutto quel che serve per scrivere e inventare, ma anche di laboratori, attività, incontri. La collaborazione di tutti, volontari, donatori, sostenitori, sarà fondamentale e per questo lanciamo il nostro primo Crowdfunding».

Tavoli, sedie, librerie, computer, impianti e anche nuovi laboratori: sostenendo la campagna di crowdfunding si garantiranno tutti gli strumenti necessari a rendere la sede del CFS un posto vivo e pulsante aperto a tutti i ragazzi di Milano e, una volta allestito lo spazio, avviare i primi progetti 2023.

Per esprimere la propria riconoscenza ai donatori che vorranno sostenere il progetto CFS ha studiato e creato una serie di ricompense incredibili, di diverse taglie, perfette anche come originali pensieri di Natale: “Superpoteri inediti, accesso a workshop di scrittura ad altissimo impatto trasformativo (non sarete più quelli di prima), irresistibili irruzioni del CFS alla festa di compleanno con esiti formidabili in termini di popolarità”.

https://www.eppela.com/projects/9224

Ogni donazione, di qualsiasi entità, è preziosa.

Per partecipare basta andare sulla pagina della campagna sulla piattaforma Eppela e fare una donazione on line o con bonifico.

Il Centro Formazione Supereroi accompagna gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell’esperienza della creazione scritta, organizzando laboratori, eventi e attività di vario genere, tutte ad alto impatto di creatività. Fedeli al modello al quale ci ispiriamo, offriamo le nostre attività in primis a quelle realtà, a quelle scuole e a quegli studenti che maggiormente ne hanno bisogno e che difficilmente potrebbero accedere altrimenti a esperienze di questo genere.

I nostri principi ispiratori

1. La cultura è un’occasione di inclusione, di sviluppo personale e di divertimento

2. Le nostre attività sono finalizzate a stimolare la creatività individuale

3. La scrittura è un superpotere, capace di trasformare chi la pratica

4. Al centro del nostro progetto c’è la scuola (soprattutto quella pubblica) che si trova oggi a operare spesso in situazioni di estrema difficoltà. Quello che ci proponiamo di fare è fornire una forma molto mirata di supporto a studenti e insegnanti

5. I nostri interventi riservano un’attenzione particolare a quei ragazzi e a quelle realtà scolastiche meno esposte ai benefici influssi della cultura

6. Nelle nostre attività ragazzi e ragazze sono protagonisti

7. Le attività del CFS sono gratuite

LE ATTIVITÀ 2023

SUPERLABORATORI DI SCRITTURA PER LE SCUOLE

Il CFS accoglierà le classi delle scuole di Milano che avranno richiesto di prendere parte ai superlaboratori di scrittura. I nostri volontari (i Formatori di Supereroi del CFS: editor, autori, redattori, giornalisti, artisti) faranno di tutto e di più per rendere divertente l’esperienza della creazione espressiva e della scrittura, per rendere giocosa e piena di avventura una cosa seria. La scrittura e tutte le forme di espressione legate alla narrazione hanno il potere di scatenare l’immaginazione di ogni ragazzo, migliorando la capacità di “leggere” il mondo, di articolare la propria esperienza e di comunicarla, col risultato di infondere nuova fiducia nei propri mezzi. Faremo di tutto, dai testi delle canzoni alle sceneggiature, dalle storie brevi ai podcast, dai reportage ai blog, dalle poesie ai fumetti, ai podcast. Ogni laboratorio del CFS sarà diverso a seconda del Formatore di Supereroi coinvolto, delle caratteristiche della classe, delle esigenze dell’insegnante, della cornice all’interno della quale il laboratorio sarà inserito. Da gran parte dei laboratori nascerà un prodotto realizzato professionalmente (un libro, una registrazione di un brano musicale, un fumetto ecc.) che darà valore e dignità all’attività svolta dai ragazzi e permetterà loro di avere in mano qualcosa di bello e tangibile di cui sono stati gli autori e di cui andare orgogliosi.

WORKSHOP PER INSEGNANTI. IL SUPERPOTERE DELLA SCRITTURA: IDEE, TECNICHE, STRUMENTI

IL Centro Formazione Supereroi, col suo patrimonio di idee ed esperienze legate alla scrittura, ha l’obiettivo di rappresentare una risorsa per gli insegnanti. Per questo, nel corso dell’anno, organizzerà corsi di aggiornamento e attività di condivisione di buone pratiche best practices legate alla scrittura e alla creatività, rivolti a educatori e insegnanti. In occasione di questi incontri laboratoriali con educatori e insegnanti, i nostri volontari condivideranno l’ampia e variegata gamma di idee che deriva dal nostro bagaglio di competenze professionali da un lato mettendo in luce alcuni elementi poco conosciuti di quella che è la creatività specificatamente legata alla scrittura, dall’altro sperimentando in presa diretta con i partecipanti il funzionamento dei superlaboratori. Quella che verrà condivisa durante questi seminari è la vera ricchezza del Centro Formazione Supereroi ed è il frutto del lavoro e della collaborazione di moltissimi professionisti, dotati di specifiche competenze legate alla scrittura. Tante, tantissime idee, tante, tantissime strade da intraprendere per partire alla scoperta dei superpoteri che sonnecchiano all’interno di ogni ragazza e di ogni ragazzo, e dei quali spesso ignoriamo l’esistenza.

IL DOPOSCUOLA

Dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio, i ragazzi della zona (ma non solo) che avranno bisogno di assistenza nello svolgimento dei compiti troveranno ad aiutarli i volontari del Centro Formazione Supereroi, secondo il metodo one to one fissato da 826 Valencia: un volontario per ogni ragazzo. I volontari saranno studenti universitari, insegnanti, ex insegnanti e membri della comunità formati ad hoc, che offriranno la loro disponibilità nella “banca del tempo” del Centro Formazione Supereroi e lavoreranno con i ragazzi fornendo loro quell’attenzione individuale che a scuola non è molto facile poter garantire.

SUPERLABORATORI DEL WEEKEND

Nei weekend organizzeremo superlaboratori di scrittura per piccoli gruppi omogenei per età. Queste attività non saranno rivolte alle classi, ma a tutti i ragazzi desiderosi di sviluppare le proprie capacità di raccontare. In tal modo il Centro Formazione Supereroi vuole tradurre in realtà uno dei valori fondamentali dell’associazione: il sostegno attivo ai giovani attraverso attività creative, in uno spazio che si propone di diventare luogo di riferimento e punto di aggregazione.

SUMMER SCHOOL

Nei mesi estivi, durante le vacanze, accoglieremo gruppi di ragazze e ragazzi, dando vita a campus creativi settimanali: da lunedì a venerdì, per cinque giorni, ogni giorno, i partecipanti al campus saranno coinvolti in attività incentrate sulla creatività e la scrittura, legate al mondo del libro ma non solo. Impareremo come si concepisce e produce una copertina, esploreremo tecniche di illustrazione, ci scateneremo in esercizi di drammatizzazione teatrale, realizzeremo booktrailer, comporremo poesie, scriveremo testi di canzoni, racconti, articoli, manifesti letterari, fiabe, leggende, recensioni, haiku e molto altro ancora.

IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA SCRITTURA: IL MODELLO 826 VALENCIA

Diversi anni fa un grande (e giovane) scrittore americano di nome Dave Eggers ebbe l’idea di creare nella città dove viveva (San Francisco) uno spazio molto particolare nel quale far convivere la redazione di una sua rivista letteraria, un’area dedicata a laboratori e doposcuola per gli studenti della zona e – udite udite – un negozio di oggetti per pirati, corsari e filibustieri. Il nome che diede a questa sua creatura fu 826 Valencia (che è – molto semplicemente – l’indirizzo dell’edificio che la ospitava). L’intenzione di Eggers era quella di mettere a disposizione della comunità le competenze e la passione di volontari versati nelle professioni collegate alla scrittura, per dare vita a laboratori creativi e ludici che stimolassero i ragazzi della zona a scrivere. La scrittura in effetti è una attività che, prima di ogni altra considerazione, è uno strumento di espressione potentissimo. E questo vale in particolare per ragazze e ragazzi. Perché? Perché le ragazze e i ragazzi che si lanciano nell’avventura di comporre storie, poesie, racconti ecc. diventano autori non solo delle pagine che scrivono, ma, per certi versi, del mondo. Sì, proprio così: diventano “autori del mondo”. Quando scriviamo diamo un ordine alle nostre esperienze, le articoliamo, le organizziamo e in questo modo le capiamo meglio. Non ci limitiamo più a “subire” le cose che ci succedono. Diamo loro una forma, le padroneggiamo, e ne diventiamo autori. Autori del mondo, appunto. Detto in altri termini, la scrittura può tradursi in una sorta di empowerment per chi la pratica. E chi, più degli adolescenti, ha bisogno di una cosa del genere, che permette da un lato di esprimersi e raccontarsi e dall’altro di provare a padroneggiare le esperienze e capire un po’ meglio sé stessi e il mondo là fuori? L’idea ci sembrò bellissima e decidemmo di ispirarci a essa e di provare a creare qualcosa di simile anche qui in Italia, a Milano.

info@centroformazionesupereroi.org

http://centroformazionesupereroi.org

https://www.facebook.com/centroformazionesupereroi

https://www.instagram.com/centroformazionesupereroi/