Dolcelucy debutta con il singolo “Prendersi in giro”

Dolcelucy debutta per Futura Dischi con il singolo PRENDERSI IN GIRO. Un grido all’amore, utopico e impossibile

PRENDERSI IN GIRO è il debut single di DOLCELUCY con heysimo, in uscita per Futura Dischi. Un nuovo artista si affaccia sulla scena accompagnato dalla label, in un singolo firmato insieme al producer heysimo.

Prendersi in giro non è altro che un grido all’amore, utopico e impossibile: quello adolescenziale, che finisce sempre male ma che insegna e regala le nostre prime, ingestibili quanto meravigliose, trasparenti pulsioni.

“In questo brano ci sono delle ombre di tossicità tra me e il diretto interessato. Non a caso il titolo è “prendersi in giro”. Il ragazzo che ho di fronte a me vuole portare avanti una relazione di cui io sono solo un contenitore, l’oggetto del suo sfogo. Questo aspetto rotea su tutto il progetto. In forme diverse, a volte meno percepibili, ma sono comunque presenti. La perdita spesso genera una sorta di attaccamento maniacale alla persona interessata.”