“Ballando con le stelle”: su Rai 1 la finalissima con Cocciante

Finalissima per “Ballando con le stelle 2022” in prima serata su Rai 1. Ospite d’onore Riccardo Cocciante, ecco le anticipazioni

Una serata di grande spettacolo per la finalissima di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, in onda in diretta venerdì 23 dicembre dalle 20.35 su Rai 1, proposta anche da Rai Italia. Ospite d’onore, un artista straordinario nel panorama musicale italiano e non solo, Riccardo Cocciante, che scenderà in pista per celebrare il ventennale di “Notre Dame de Paris”. Attesa, inoltre, l’esibizione dei Maestri di “Ballando con le stelle”, che saranno impegnati in una coreografia sulle note di un emozionante medley. Le coppie che si contendono la vittoria sono Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor. A loro si aggiungono Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca che, grazie al ripescaggio della scorsa puntata, sono rientrati in gara.

I Vip daranno il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la Giuria tecnica capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco gli immancabili Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista, i commenti dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Non poteva mancare Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta e custode del “tesoretto”.

Il giudizio finale spetterà, oltre che alla giuria e agli opinionisti, soprattutto al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”. La colonna sonora della serata è affidata alla Big Bang, che in ogni puntata ha accompagnato dal vivo le esibizioni dei concorrenti.

Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, ricordiamo che è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.