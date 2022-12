A Palazzo Pretorio di Terra del Sole 3 collettive natalizie

La Magia del Natale nella Terra del Sole. “SOTTO UNA BUONA STELLA” a Palazzo Pretorio a Terra del Sole ospita, fino al 22 gennaio 2023, tre mostre d’arte

Saranno le sale di Palazzo Pretorio di Terra del Sole, ad ospitare, dal 23 dicembre 2022, con inaugurazione alle ore 16,30, fino al 22 gennaio 2023, in coincidenza con le festività natalizie, “SOTTO UNA BUONA STELLA”, tre suggestive mostre d’arte, a cura di Marilena Spataro, in collaborazione con Alberto Gross e con l’intervento critico poetico di Roberta Frabetti.

Sotto una BUONA Stella. Genesi anomalie, rinascita, tra sacro e profano, collettiva di pittura e scultura, vedrà come protagonisti, undici artisti, tra maestri ed emergenti, che interpreteranno artisticamente, ciascuno con il proprio linguaggio formale, il tema della natività indagandone gli aspetti e le manifestazioni culturali nelle diverse civiltà ed epoche. Scrive il critico d’arte Alberto Gross nella prefazione al catalogo delle tre mostre:

” […] In quanto sentimento per lo più ignoto, oscuro, il sacro non può che penetrare l’espressione artistica dell’uomo, in ogni tempo e ad ogni latitudine, divenendo un fenomeno unificante e transculturale.[…] Con la mostra “Sotto una BUONA stella” si vuole provare a percorrere questi sentieri, innescando il cortocircuito che scovi nell’eternità dell’antico il fuoco bruciante che riconsegni il futuro al proprio tempo. Di qui il coinvolgimento di artisti che si lascino affascinare dallo spirito del sacro e dalla sua parte complementare, il profano: lontano da ogni logica binaria, non esiste dualismo ma interconnessione e complicità. Non può darsi un’idea del sacro privata da un’idea del profano, l’una contiene l’altra, la reifica e la giustifica: ancora di più, l’una è già l’altra, in uno speciale tipo di sineddoche in cui nel particolare risiede il generale, tutto è frantumabile, diviso e unito nella divergenza di cui si compone, le opposizioni più lontane non si danno se non nell’uno.[…] Scriveva il poeta Tristan Corbière: “L’Art ne me connait pas, je ne connais pas l’Art” – l’arte non mi conosce, io non conosco l’arte – gettando le basi per la consapevolezza di una indefinibilità e di una libertà necessarie per la costruzione di un linguaggio a venire. Così si pone questa mostra sul sacro: storica, sincronica e visionaria assieme, racconto di ciò che è avvenuto un istante prima di diventare antico, discese nella vertigine amara di vortici ancestrali, recrudescenze d’amore, inesauribili forze a scolpire l’ombra del fiore della vita, dissonanze, inciampi, capitolazioni di uno spirito che resiste, si dibatte, brancola e combatte fuggendo via verso un labirinto di luce”.

Ad esporre in Sotto una BUONA Stella con circa 30 opere complessive, saranno: Luciana Ceci, Gino Gamberini, Franco Girondi, Paolo Graziani, Piero Gulminelli, Vittorio Masi, Amedeo Mignogna, Elena Modelli, Mara Roscini, Paola Tassinari, Lorenzo Senzi.

In VENIRE ALLA LUCE, tripersonale di scultura di Sergio Monari, Giovanni Scardovi, Mario Zanoni, i tre maestri romagnoli presentano una serie di sculture in cui affrontano il tema delle origini e della nascita come momento epifanico. Scrive al riguardo lo scultore e poeta Giovanni Scardovi:

“Venire alla luce significa arrivare dal buio, perché è dal buio che nasce la gravidanza della luce. Luce che si manifesta visibile che ha origine dall’invisibile. Invisibile che manifesta una nuova epifania: l’apparizione della cosa. Nascita, origine, disvelamento, illuminato da una stella”.

E la scrittrice ed iconologa, Roberta Frabetti, che presenterà questa mostra il giorno dell’inaugurazione, aggiunge:

“Specchiandosi nella laguna/

l’antico Sole trasse a sé la vita,/

intridendo la terra di luce. /

Tutto emerse disvelato,/

e poi l’oblio dei martiri,/

la cecità di falsi tempi/

torbidi come nubi ma/

trafitti ancora e sempre/

dalla lucente veste della donna/

incoronata da stelle nuove.”

A chiudere l’esposizione di opere della manifestazione artistica La Magia del Natale a Terra del Sole. SOTTO UNA BUONA STELLA, la personale I presepi delle Meraviglie dell’artista romagnolo Marco Gagliardi, che si presenta con nove magnifiche opere presepiali di grande originalità e di cui quattro esposte nelle edizioni degli anni scorsi della prestigiosa rassegna “100 Presepi in Vaticano”; tra essi un raffinatissimo Ostensorio benedetto dalle mani di Papa Francesco. “C’è un senso profondo del sacro, di religiosità antica e “meravigliosa” in questi lavori di Marco Gagliardi – dichiara la curatrice Marilena Spataro – in un rimando di armoniosa bellezza che evoca la migliore tradizione dell’arte e dell’artigianato con cui un tempo si celebrava la Natività. Soprattutto tornano alla memoria i polittici e le pale d’altare medievali, magnifici capolavori nati da un felice e inscindibile connubio tra il genio d’artista e la magia delle mani di raffinati artigiani dell’epoca. Un connubio tra arte e mestiere che in Marco Gagliardi raggiunge vette di espressività plastica e formale elevate nel segno di una spiritualità, capacità artistica e senso poetico, che riconducono ai grandi maestri dell’antichità ed ai valori più alti della tradizione cristiana; una connotazione artistica questa di Marco che, filtrata alla luce di una sensibilità moderna, ottiene effetti di forte impatto visivo ed emozionale”.

Sempre a Palazzo Pretorio, nel suggestivo loggiato del chiostro, gli Amici del Presepe di Terra del Sole hanno organizzato la 34esima rassegna di presepi amatoriali che rimarrà in mostra fino a tutto il mese di Gennaio 2023.

La Magia del Natale nella Terra del Sole

SOTTO UNA BUONA STELLA

Dal 23 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023

Palazzo Pretorio, Piazza d’Armi

Terra del Sole

Mostre

Sotto una BUONA Stella

Genesi, anomalie, rinascita, tra sacro e profano

Collettiva di pittura e scultura

*******

VENIRE ALLA LUCE

Tripersonale di scultura

*******

I Presepi delle Meraviglie

Personale di Marco Gagliardi

Aperture:

Fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10,00/12,00 – 15,00/18,00

Dal 7 gennaio in poi Sabato e Domenica

10,00/12,00 – 15,00/18,00

Info: 335 702 6444