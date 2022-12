Su Rai 4 brividi con “Mortal”: ecco la trama del film

Brividi assicurati con “Mortal”, il fanta-thriller diretto dal maestro del brivido André Øvredal, già regista di Troll Hunter, The Autopsy e Scary Stories To Tell in the Dark, che Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone giovedì 22 dicembre 2022 alle 21.20.

Presentato al Trieste Science+Fiction Festival, dove è stato insignito di una menzione speciale dai giurati del Premio Rai4, Mortal racconta il gravoso fardello che il giovane Eric si porta dietro: la scoperta di letali poteri soprannaturali, retaggio di una sua origine divina. Incapace di controllare le sue abilità, il ragazzo vive come un eremita nei boschi norvegesi, ma la necessità di uscire allo scoperto va a coincidere con un incidente causato proprio dai suoi poteri, che portano alla morte di un ragazzino. Inseguito dalle forze dell’ordine e da un misterioso team governativo, Eric dovrà darsi alla fuga, supportato solo da una psichiatra che lo ha preso in cura.

Interpretato dall’attore americano Natt Wolf, Mortal fa suo il genere supereroistico, tanto in voga in questi anni, per esplorare la mitologia norrena, ma Øvredal conferisce al film un tono dark molto personale e adulto che lo rende un unicum nel filone cinematografico di riferimento.