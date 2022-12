Obesità: tirzepatide agisce sul grasso viscerale

Nelle persone con sovrappeso o obesità, il trattamento con tirzepatide consente una significativa perdita di peso e riduce il grasso viscerale

Nelle persone con sovrappeso o obesità, il trattamento con tirzepatide non solo consente una significativa perdita di peso, ma migliora il rapporto tra massa grassa e massa grassa, con una importante riduzione del grasso viscerale. Sono i risultati di nuove analisi del trial SURMOUNT-1, presentati al congresso della European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2022.

Ulteriori risultati dello studio SURMOUNT-1, che ha confrontato tirzepatide con placebo in persone con sovrappeso o obesità, forniscono ulteriori dettagli sui benefici su massa grassa e magra, sensibilità all’insulina ed esiti riportati dai pazienti su funzionalità e benessere in 72 settimane di terapia, ha riferito al congresso Ania Jastreboff, Associate Professor in Internal Medicine (Endocrinology & Metabolism) and Pediatrics (Pediatric Endocrinology) alla Yale University School of Medicine a New Haven, Connecticut.

Inoltre, i risultati di una meta-analisi di sei studi che hanno confrontato tirzepatide con diversi farmaci in pazienti con diabete di tipo 2 ne hanno ulteriormente confermato la capacità di produrre in modo affidabile cambiamenti positivi nei livelli ematici dei lipidi, soprattutto riducendo in modo significativo trigliceridi, colesterolo LDL e colesterolo VLDL, ha affermato Thomas Karagiannis della Aristotle University di Salonicco, in Grecia.

Efficacia su sovrappeso e obesità già dimostrata nel trial SURMOUNT-1

Tirzepatide agisce come doppio agonista sui recettori del GLP-1 e del polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP) e ha ricevuto l’approvazione della Fda per il trattamento del diabete di tipo 2 nel maggio 2022. Sulla base dei risultati del trial SURMOUNT-1, il 6 ottobre ha ottenuto la designazione fast-track per il trattamento di persone in sovrappeso o obesità in attesa di ulteriori dati dallo studio SURMOUNT-2 sempre su pazienti obesi e in sovrappeso senza diabete, che saranno disponibili nel 2023.

In SURMOUNT-1 sono stati randomizzati 2.539 soggetti con obesità o sovrappeso e almeno una complicanza correlata al peso a ricevere un’iniezione settimanale di tirzepatide o placebo per 72 settimane. Gli endpoint primari di efficacia dello studio erano la riduzione media del peso rispetto al basale e la percentuale di persone in ciascun braccio di trattamento che raggiungeva un calo ponderale di almeno il 5% rispetto al basale.

Per entrambi gli endpoint tirzepatide ha superato significativamente gli effetti del placebo. La perdita di peso media variava dal 15% al ​​21% a seconda della dose, rispetto al 3% del placebo. Il tasso di partecipanti con una perdita di peso di almeno il 5% variava dall’85% al ​​91%, rispetto al 35% con il placebo, come riportato lo scorso luglio 2022 sul New England Journal of Medicine.

Nuovi dati su riduzione del rapporto massa grassa/massa magra

I nuovi risultati dello studio riportati al congresso includevano una riduzione della massa grassa, passata dal 46,2% della massa corporea totale al basale al 38,5% dopo 72 settimane di trattamento, rispetto a una variazione dal 46,8% al 44,7% nel gruppo placebo. Contemporaneamente con tirzepatide la massa magra è aumentata dal 51,0% al basale al 58,1% dopo 72 settimane.

«I partecipanti in trattamento attivo hanno ottenuto una riduzione della massa grassa e un aumento della massa magra proporzionalmente maggiori rispetto a quanti hanno ricevuto il placebo» ha affermato Jastreboff. «Sono rimasta colpita dalla quantità di grasso viscerale perso».

Questi effetti si sono tradotti in una riduzione significativa del rapporto massa grassa/massa magra tra le persone trattate con tirzepatide, dove la più elevata si è verificata nei soggetti che hanno perso almeno il 15% del peso iniziale. In quel sottogruppo il rapporto è sceso da 0,94 al basale a 0,64 dopo 72 settimane di terapia.

Per queste persone è importante una dieta di qualità

«Le persone trattate con tirzepatide mangiano così poco che dobbiamo migliorare la qualità della loro alimentazione per proteggere i loro muscoli» ha commentato Carel le Roux, professore presso il Diabetes Complications Research Center dello University College di Dublino. «Con questo farmaco non c’è più bisogno di un dietologo per aiutare le persone a perdere peso. Bisogna invece che i dietisti si prendano cura della salute nutrizionale dei pazienti mentre perdono peso».

Ulteriori analisi hanno mostrato che i livelli di glucosio e di insulina erano significativamente più bassi con tutte e tre le dosi di tirzepatide testate rispetto al placebo e che i soggetti in trattamento attivo mostravano aumenti significativi (circa il doppio) della sensibilità all’insulina misurata dall’indice Matsuda.

L’impatto del farmaco sui livelli di glucosio e insulina e sulla sensibilità all’insulina è stato simile indipendentemente dal fatto che i partecipanti avessero normoglicemia o prediabete all’ingresso dello studio (nessuno aveva il diabete come previsto dal disegno dello studio).

Sono stati anche valutati gli esiti sulla qualità della vita riportati dai pazienti utilizzando il 36-Item Short Form Survey (SF-36). Sono stati registrati aumenti significativi in ​​tutti gli otto domini all’interno dell’SF-36 con tutte e tre le dosi di tirzepatide (5, 10, 15 mg), rispetto al placebo, a 72 settimane. I miglioramenti nel dominio della funzione fisica sono aumentati in particolare tra i soggetti che avevano limitazioni funzionali al basale. La frequenza cardiaca è cresciuta di 2,3-2,5 battiti/min nei soggetti sottoposti a una delle due dosi più alte del farmaco, un effetto paragonabile a quello di altri trattamenti a base di incretine per via iniettiva.