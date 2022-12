Marketing sportivo: nasce Dentsu Sports

Dentsu Italia presenta Dentsu Sports, la soluzione dedicata al marketing sportivo che integra creatività, media e CXM

Durante la giornata conclusiva della nona edizione di IF!Festival della Creatività, la gentilezza nello sport è stato il tema principale del talk “Questione di stile (e fairplay)” con Francesco Alivia, Sport Partnership & Sponsorship Director di dentsu italia, Gigi Datome, capitano della Nazionale Italiana di Basket e Sabino Palermo, telecronista sportivo di Lega Basket per Eleven Sports.

L’incontro, svoltosi sul palco di BASE, è stata l’occasione per presentare in anteprima i risultati di una ricerca proprietaria dedicata alla “gentilezza nello sport” condotta su un campione di circa 1.000 intervistati che ha evidenziato come, nonostante ci sia ancora poca cultura sul tema, 8 italiani su 10 dichiarano che la gentilezza dentro e fuori dal campo sia un valore “molto importante”, di cui i campioni dello sport devono oggi farsi portavoce. I principali valori associati alla gentilezza nello sport sono stati, nell’ordine: il rispetto dei compagni e degli avversari, il giocare con lealtà ed il fairplay.

L’aspetto della ricerca più rilevante per il marketing sportivo è stata la risposta di 9 italiani su 10 che ritengono la gentilezza nello sport un valore “abbastanza” o “molto rilevante” per un’azienda che intende comunicare in questo contesto.

Ed è proprio partendo dalla consapevolezza che lo sport sia una tematica molto potente per generare emozioni e connessioni profonde tra le persone, e anche una risorsa trasversale utile alle marche per raccontarsi, sedurre e conquistare le proprie communities che nasce, all’interno dell’offerta commerciale del gruppo dentsu, Dentsu Sports, nuova solution ìntegrata dedicata al marketing sportivo.

“È certamente importante saper cogliere l’importanza della narrativa legata allo sport; ancora più importante è saper lavorare con i brand per fare dello sport uno dei loro asset di sviluppo strategico. Per dentsu questa solution è già una delle priorità di sviluppo e di business del prossimo anno. Ed è per questo che abbiamo deciso di affidarne la guida a Francesco Alivia, che vanta oltre dieci anni di esperienza in agenzie specializzate nel marketing sportivo” – dichiara Emanuele Nenna, Executive Board Member di dentsu Italia e CEO & Chairman di DENTSU CREATIVE.

“Con Dentsu Sports vogliamo intercettare a tutti i brand che intendono parlare al pubblico attraverso lo sport, ma anche a tutti i rights-holder, gli atleti e le realtà attive nello sport o che si vogliono affacciare a questo mondo, che possono rivolgersi a noi sia per la gestione di specifiche attività sia per la creazione di strategie di comunicazione integrate” – dichiara Francesco Alivia, Sport Partnership & Sponsorship Director di dentsu e responsabile per l’Italia di Dentsu Sports.

La solution integra strategia, progettualità, contenuto, sviluppo creativo e amplificazione multimediale e potrà avvalersi delle expertise, strumenti, know-how e talenti già presenti all’interno del gruppo dentsu.

Già presente a livello internazionale all’interno del Gruppo, in paesi come Giappone, Stati Uniti, Singapore, Australia e UK, Dentsu Sports in Italia parte con competenze e credenziali solide; Dentsu infatti vanta rapporti di business consolidati e privilegiati con i right-holders dei principali eventi sportivi, con i vertici delle federazioni e dei club, con publisher del settore e con le più importanti marche della industry.