Fairytale di Alexander Sokurov allo Spazio Alfieri

Fairytale, il film diretto dal visionario maestro russo Aleksandr Sokurov, Leone d’Oro a Venezia con Faust nel 2011, è una favola sperimentale in cui si mescola animazione con materiale d’archivio in un mix affascinante di grande impatto visivo. Si mettono in scena gli uomini e i dittatori che hanno cambiato la storia, tra cui Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iosif Stalin, Winston Churchill e Napoleone Bonaparte: tutti in una sorta di limbo in attesa di varcare la soglia della porta di Dio.

Mentre aspettano l’ascesa in Paradiso o la calata all’Inferno parlano, litigano, scherzano e i loro discorsi si accavallano in una babele di lingue e di declinazioni del potere.

“Sorridiamo, ridiamo, cerchiamo di capire attraverso una prospettiva paradossale, il punto di vista dei personaggi al potere nelle cui mani – dice il regista – c’era il destino della Storia. Per ognuno di loro proviamo a tenere a mente qual è il destino che li aspetta. Ciascuno di loro, ognuno a modo proprio, concluderà le proprie riflessioni sicuro della vittoria. Cosa penserà lo spettatore dopo aver visto questo film? Cosa penserà della natura umana di ogni gesto che ha segnato la Storia e della causa umana di ogni tragedia. Dietro ogni cosa c’è un uomo semplicemente con la sua umanità”. La vita “non è infinita… io sono un cittadino della Russia, e vivrò là qualunque siano le circostanze, perché è la mia patria, e sento delle responsabilità anche verso i miei studenti. Non è escluso però che ai registi come me non sia più possibile lavorare là. Io certo voglio continuare, ho tante idee e cercherò in ogni modo di realizzarle”, aveva detto in agosto a Locarno.

Spazio Alfieri

da giovedì 22 dicembre, ore 19,45

fino al 31 dicembre

Fairytale

Regia di Aleksandr Sokurov

con Fabio Mastrangelo, Lothar Deeg, Tim Ettelt, Vakhtang Kuchava, Alexander Sagabashi. Cast completo Titolo originale: Skazka. Genere Fantastico, – Belgio, Russia, 2022

Info tel.055 53 20 840 – www.spazioalfieri.it – intero € 8,00 – ridotto € 6,00