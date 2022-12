Diabete: trapianto di cellule delle isole pancreatiche allunga la vita

In soggetti selezionati affetti da diabete di tipo 1, il trapianto di cellule delle isole pancreatiche ha comportato maggiore sopravvivenza

In soggetti selezionati affetti da diabete di tipo 1, il trapianto di cellule delle isole pancreatiche ha comportato la sopravvivenza e la funzionalità dell’innesto con una sicurezza accettabile fino a 8 anni, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Care.

Lo studio è un follow-up a lungo termine di due trial registrativi di fase III del Clinical Islet Transplantation Consortium su un prodotto purificato di cellule di isole pancreatiche umane per il trattamento del diabete di tipo 1. Il primo riguardava il trapianto di isole in 48 soggetti che hanno manifestato grave ipoglicemia e inconsapevolezza ipoglicemica, mentre il secondo ha coinvolto 24 persone con le medesime complicanze e in trattamento immunosoppressivo dopo il trapianto di un rene. Entrambi hanno raggiunto gli endpoint primari di efficacia e sicurezza a 2 e 3 anni.

La procedura prevedeva l’infusione attraverso la vena porta epatica di uno o più prodotti purificati di isole pancreatiche umane sotto immunosoppressione standardizzata, utilizzando un metodo sviluppato dai ricercatori nel 2004, un approccio che prevede modalità multiple per proteggere le isole prima del trapianto.

Nei nuovi dati appena pubblicati, tra i 34 trapiantati con sole isole o gli 8 con innesto di isole dopo trapianto di rene che sono entrati nel follow-up esteso, il trapianto insulare è sopravvissuto in modo duraturo, consentendo il raggiungimento degli obiettivi glicemici senza che si verificassero grave ipoglicemia o effetti avversi dell’immunosoppressione.

L’outcome primario, la sopravvivenza della funzione dell’isola trapiantata, è risultato del 56% al follow-up massimo di 8,3 anni per il gruppo di trapianto di sole isole e del 49% a 7,3 anni per il gruppo di isole dopo trapianto di rene (P=0,004).

«I risultati suggeriscono che il trapianto di isole è efficace a lungo termine, anche nei soggetti che hanno subito un trapianto di rene. La maggior parte dei pazienti con diabete di tipo 1 migliora considerevolmente con gli attuali sistemi di somministrazione di insulina, ma nei soggetti che hanno più difficoltà a controllare la loro glicemia e in quelli il cui diabete è già stato complicato dalla necessità di un trapianto di rene, abbiamo visto quello che speravamo di ottenere da più di 20 anni» ha affermato il primo autore Michael Rickels della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania a Filadelfia.

Vantaggio a lungo termine e sicurezza fino a 8 anni

Nei primi due studi, al giorno 75 dopo il trapianto iniziale, l’87,5% del gruppo solo isola e il 71% del gruppo trapianto di rene hanno raggiunto un livello di emoglobina glicata (HbA1c) <7%, e rispettivamente l’85% e il 54% ha raggiunto una HbA1c ≤6,5 %.

Alla fine del follow-up massimo, il 49% dei trapiantati con sole isole ha mantenuto il livello <7%, ma nessuno è sceso sotto il 6,5%. Nel gruppo trapianto renale, le percentuali erano rispettivamente del 35% e del 17% (P=0,0017 per valori <7,0% e P<0,0001 per valori ≤ 6,5%, rispettivamente, tra i gruppi).

Durante gli studi iniziali si sono verificati 12 episodi ipoglicemici gravi in ​​cinque pazienti (tre gruppi sola isola e due dopo trapianto di rene), ma non si sono verificati episodi aggiuntivi in ​​nessuno dei due gruppi durante il follow-up a lungo termine.

Nel complesso 53 soggetti, 37 nel gruppo isola e 16 dopo trapianto di rene (il 74% del totale dei partecipanti), hanno raggiunto un periodo da 36 a 481 giorni (a seconda che i pazienti abbiano ricevuto una, due o tre infusioni di isole) di indipendenza dall’insulina con HbA1c <7%. Il fatto che la maggior parte dei pazienti abbia raggiunto l’indipendenza dall’insulina dopo solo una (n = 20) o due (n = 30) infusioni e solo tre pazienti hanno richiesto tre infusioni è stato notevole, ha affermato Rickels.

«Attualmente, in tutto il mondo, ci si aspetta che siano necessari da due a tre donatori di pancreas. In questo case ne è bastato uno, forse due. È un protocollo molto più efficiente e apre l’accesso a più infusioni di isole come un’auspicabile alternativa al trapianto di pancreas».

Tra quanti hanno raggiunto l’indipendenza dall’insulina, 30 (57%) sono rimasti indipendenti durante il follow-up (20 su 37 pazienti con sola isola e 10 su 16 pazienti dopo trapianto renale), senza alcuna differenza nella durata dell’indipendenza dall’insulina tra i gruppi.

Non ci sono stati decessi durante il follow-up post-infusione. I tassi di eventi avversi gravi sono stati 0,31 e 0,43 per anno-paziente, rispettivamente per i gruppi trapianto di rene e solo isola. Su un totale di 104 eventi avversi gravi, 65 si sono verificati durante gli studi iniziali ed erano già stati segnalati in precedenza. Degli ulteriori 39 eventi avversi gravi durante il follow-up a lungo termine, 11 erano probabilmente dovuti a immunosoppressione e 27 sono stati ritenuti non correlati alla procedura.

«Questi sono i pazienti colpiti più gravemente dal diabete e ti aspetteresti di vedere alcuni ricoveri in una popolazione gestita con terapia immunosoppressiva. È importante notare che nessuno degli eventi avversi è stato correlato al prodotto insulare. Inoltre la funzione renale è rimasta stabile durante il follow-up a lungo termine in entrambe le coorti, migliorando di fatto in coloro che hanno subito un trapianto di rene» ha commentato Rickels. «Nel complesso questa procedura è molto meno invasiva e prevede un numero significativamente inferiore di complicanze rispetto al trapianto di pancreas, che comporta un importante intervento chirurgico addominale».

I ricercatori intendono presentare questi dati come parte di una Biologics License Applications (BLA) da sottoporre alla Fda.

Referenze

