Vendor apre una sede anche a Roma e assume personale

Vendor apre una succursale a Roma e e ha dato il via alla campagna assunzioni che riguarda posizioni in Lazio, Marche e Toscana

È stata inaugurata a Roma in via Boezio 4/C in pieno quartiere Prati la prima succursale italiana di Vendor SRL ( https://www.vendorsrl.it/ ), la società benefit con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) che si occupa di progettare soluzioni su misura per massimizzare l’efficienza aziendale, in ambito finanziario, energetico e operativo 4.0. L’ufficio sarà situato all’interno del Pick Center, uno spazio di co-working di rilevanza strategica per la sua centralità e per la presenza di numerose realtà imprenditoriali. L’apertura della nuova sede di Roma, favorita da Stefano Ciacciarelli nuovo AD di Vendor, si è resa necessaria a seguito dell’espansione della clientela Vendor anche a regioni del Centro Italia, tra le quali Lazio, Toscana e Marche.

Oltre 1600 clienti si sono già affidati a Vendor, la realtà che supporta le aziende a crescere e migliorare la competitività sul mercato grazie all’accesso agli incentivi fiscali e attraverso una consulenza specializzata in ambito energetico e nell’efficientamento dei processi aziendali.

L’ufficio romano lavorerà in sinergia e sintonia con la sede principale. Il Team è stato selezionato con l’obiettivo di creare una squadra eterogenea, sia in termini di competenze che di seniority, avendo cura di portare a bordo competenze complementari che possano arricchire la squadra di professionisti Vendor in un’ottica di scambio reciproco continuo orientato allo sviluppo professionale e al miglioramento del servizio offerto.

L’apertura dell’ufficio romano segna l’inizio dell’espansione di Vendor nelle regioni del Centro Italia tra le quali Lazio, Toscana, Marche. Per questo motivo le posizioni attualmente aperte su Roma comprendono sia profili tecnici che commerciali. Passata da 6 a 72 dipendenti dal 2012 Vendor è ora alla ricerca di nuovi profili professionali.

La selezione è già aperta per le seguenti figure ricercate:



Project Manager – Consulente Tecnico Finanza Agevolata Roma (2 posizioni)

Per questa posizione sono richiesti una Laurea triennale o magistrale in discipline economico finanziarie e almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, la conoscenza del linguaggio tecnico del settore, capacità di lettura di bilanci e business plan, ottima conoscenza dei sistemi informatici a cui si aggiungono precisione e metodo nell’organizzazione del lavoro, buona propensione al team working e orientamento al risultato.

La figura si occuperà della gestione dei dossier tecnici attraverso le attività di analisi dei dati economico-finanziari per verificare l’ammissibilità al contributo, la gestione della raccolta documentale, la presentazione delle domande di contributo, il monitoraggio delle fasi di istruttoria la gestione di eventuali richieste di integrazioni e della fase di rendicontazione.

Business Developer – Commerciale Finanza Agevolata (1 posizione in Toscana, 1 posizione in Lazio e 1 posizione nelle Marche)

Per la seguente posizione sono richiesti un Diploma e/o una Laurea ad indirizzo economico, giuridico o ingegneristico, un’esperienza commerciale di almeno 4 anni – preferibilmente nel settore finanza agevolata o presso società di servizi alle imprese; provenienza dai ruoli di sales, key account, venditore o agente di commercio; un portafoglio clienti e conoscenza del territorio di riferimento; orientamento al risultato e capacità di organizzare il lavoro per obiettivi.

La figura lavorerà all’interno del Team Vendite Finanza Agevolata e contribuirà attivamente allo sviluppo commerciale di Vendor nelle regioni di riferimento, occupandosi di: analisi del mercato; ricerca, individuazione e gestione commerciale delle migliori opportunità di business sul territorio assegnato, mediante un approccio proattivo al mercato delle PMI e delle Grandi Imprese; gestione e sviluppo del portafoglio assegnato attraverso azioni mirate sui prospect a target e lo sviluppo di partnership con stakeholders strategici; aggiornamento dati all’interno di software CRM al fine di consentire la gestione delle informazioni rilevanti del portafoglio clienti; collaborazione con i colleghi della BU 4.0 in ordine alla segnalazione di opportunità commerciali in ambito di efficienza operativa.

Tutte le posizioni combinano sia lavoro da remoto che in presenza.

È possibile candidarsi tramite il form sul sito https://www.vendorsrl.it/join-the-team/ oppure inviando il proprio curriculum vitae a ufficiopersonale@vendorsrl.it